Ecco i giochi più importanti annunciati nel Nintendo Direct

Con l’evento Nintendo Direct di oggi la società ha presentato una serie di giochi che usciranno sulla console Nintendo Switch prima della metà di quest’anno, inclusi porting, remaster e novità in franchise, oltre ad anticipare alcuni titoli che arriveranno più avanti. Ecco gli annunci e i trailer più importanti dell’evento di Nintendo.

Splatoon 3 arriverà su Nintendo Switch nel 2022

Il terzo episodio della serie Splatoon è previsto per il 2022. Al momento non si sa molto del gioco, a parte una nuova ambientazione nel deserto, ma il gameplay sembra presentare le stesse meccaniche dei capitoli precedenti.

The Legend of Zelda: Skyward HD arriva il 16 luglio

Nintendo ha annunciato The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, una riedizione dell’esclusiva Wii U 2011. Il gioco verrà lanciato su Nintendo Switch insieme a una nuova coppia di Joy-Con a tema Zelda. Nintendo ha anche affermato che condividerà ulteriori informazioni sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild entro la fine dell’anno.

Mario Golf Super Rush arriverà il 25 giugno

Mario Golf Super Rush è il primo titolo di Mario Golf per la console ibrida di Nintendo. Il gioco presenterà nuovi controlli di movimento, numerose modalità e una nuova entusiasmante campagna.

Oggetti a tema Super Mario in arrivo su Animal Crossing: New Horizons

Diversi oggetti e mobili a tema Mario saranno acquistabili tramite il Nook Shop in Animal Crossing: New Horizons a partire dal 1 marzo. Nintendo ha anche confermato che il 25 febbraio arriverà un aggiornamento gratuito.

Il port di Fall Guys: Ultimate Knockout arriverà su Nintendo Switch

Fall Guys: Ultimate Knockout , il bizzarro titolo platform battle royale di Mediatonic, riceverà un porting per Nintendo Switch. Non è stata annunciata alcuna data di rilascio, ma il gioco punta a una finestra di lancio estiva.

Nuovi personaggi si uniscono al roster di Super Smash Bros.Ultimate

I personaggi Pyra e Mythra di Xenoblade saranno giocabili a partire da marzo, ma Nintendo promette di condividere maggiori dettagli in prossimità del rilascio. La coppia conterà come un singolo personaggio, rendendoli entrambi il quarto personaggio DLC disponibile nel secondo Fighters Pass per Smash Bros.Ultimate.

A new DLC fighter for Super #SmashBrosUltimate has been announced! This fighter will release in March, so stay tuned for more information soon. pic.twitter.com/5yBSEMOyx9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 17, 2021

Nuovo Pass per Hyrule Warriors: Age of Calamity

Il pass di espansione per Hyrule Warriors: Age of Calamity includerà due ondate di contenuti, con la prima che verrà lanciata a giugno e l’altra a novembre. Il pass costa 20 dollari ed è già disponibile in preordine.

Outer Wilds sta arrivando su Nintendo Switch

Secondo Nintendo, il gioco di azione e avventura rilasciato nel 2019 da Mobius Digital e ambientato in un sistema solare realizzato a mano arriverà su Switch quest’estate.

Venture into a hand-crafted solar system and unravel the mysteries of the universe when the critically acclaimed #OuterWilds comes to #NintendoSwitch this summer! #NintendoDirect @Mobius_Games pic.twitter.com/O5Z5Y8N139 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 17, 2021

Famicon Detective Club arriverà in Nord America il 14 maggio

Due giochi di mistero e omicidio della vecchia scuola stanno ricevendo il remake per Nintendo Switch e saranno localizzati in inglese. I due giochi investigativi originariamente rilasciati sul Famicom Disk System alla fine degli anni ’80 vedono i giocatori impegnati a risolvere misteri.

Entrambi i giochi riceveranno una grafica moderna, un gameplay e una recitazione vocale, tuttavia manterranno gli stessi elementi di mistero delle controparti originali.

No More Heroes 3 verrà lanciato il 27 agosto

Il terzo titolo della trilogia No More Heroes arriverà a fine agosto esclusivamente su Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise uscirà il 26 marzo

L’ultimo trailer di Monster Hunter Rise si concentra sui nuovi dettagli della storia e sui mostri che incontrerete nel gioco. Una console Nintendo Switch a tema Monster Hunter uscirà lo stesso giorno.

Il remaster di Stubbs the Zombie è in arrivo sulle nuove console

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse è un gioco d’azione in terza persona in cui i giocatori prendono il controllo di uno zombi, divorano cervelli e seminano il caos in una città. Asypr Media, che in precedenza ha rimasterizzato Star Wars Episodio 1: Racer su console moderne, sta sviluppando il gioco.

Neon White è un platform in soggettiva sviluppato dal creatore di Donut County

Il creatore di Donut County sta lavorando al nuovo progetto Neon White in cui i giocatori dovranno uccidere i demoni in paradiso. Basato sullo stile artistico e sul primo trailer, il nuovo gioco è ben diverso dalla precedente opera di Ben Esposito.

Plants vs.Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition uscirà il 19 marzo

Pubblicato originariamente nel 2019 per PC, PS4 e Xbox One, Plants vs.Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition è uno sparatutto in terza persona e include tutti i personaggi e i contenuti delle versioni precedenti del gioco.

Project Triangle Strategy è un nuovissimo gioco di ruolo tattico di Square Enix

Il gioco ha un design artistico simile a Octopath Traveler del 2019. Non si sa ancora molto del gioco, ma secondo il Nintendo Direct di oggi verrà lanciato nel 2022.

Star Wars Hunters è uno sparatutto online gratuito dei creatori di Farmville

Zynga, lo studio più noto per lo sviluppo di giochi come FarmVille e Words with Friends, sta realizzando un nuovo sparatutto di Star Wars. Il gioco sarà basato su squadre ed è ambientato tra gli eventi di Star Wars Episodio VI e Episodio VII .

Knockout City è un nuovo gioco di dodgeball

Knockout City è l’ultimo progetto di Velan Studios, lo stesso sviluppatore che ha lavorato al gioco di corse in realtà mista Mario Kart Live: Home Circuit . Il gioco uscirà il 21 maggio su Nintendo Switch e altre piattaforme.

World’s End Club uscirà su Nintendo Switch il 28 maggio

Dai creatori di Danganropa e Zero Escape, World End’s Club è attualmente sviluppato da Too Kyo Games in collaborazione con Grounding Inc. La prima parte del gioco è stata precedentemente rilasciata su Apple Arcade.

Hades uscirà il 19 marzo in versione fisica

Uno dei giochi più popolari del 2020 riceverà una versione fisica su Nintendo Switch il 19 marzo. Oltre a una cartuccia, la copia fisica includerà anche un libro contenente la grafica del gioco e un codice di download della colonna sonora.

Ninja Gaiden Master Collection è in arrivo il 10 giugno

Il pacchetto includerà Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Il bundle uscirà su Nintendo Switch il 10 giugno e include tutti i contenuti scaricabili post-lancio precedentemente rilasciati per questi giochi senza costi aggiuntivi.

