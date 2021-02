HONOR MagicBook Pro arriva in Italia anche con processore Intel Core

HONOR MagicBook Pro con processore Intel è disponibile da oggi in Italia: il notebook, presentato a settembre nella versione con AMD Ryzen 5, è stato svelato il mese scorso nella variante Intel ed è acquistabile sul sito HiHonor.

HONOR MagicBook Pro Intel è disponibile in Italia con coupon

HONOR MagicBook Pro arriva nel nostro Paese anche nella versione Intel, dotata di processore Intel Core i5-10210U (4 core e 8 thread) con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX350 (2 GB di memoria GDDR5). Per il resto le specifiche ricalcano quelle viste qualche mese fa: a partire dallo schermo, un FullView Display Full-HD (1920 x 1080) da 16,1 pollici con cornici sottili (90% di rapporto corpo schermo), gamma di colori sRGB al 100% e certificazione TÜV Rheinland, che garantisce una visione senza sfarfallii e meno affaticante per gli occhi.

Lato memorie non mancano l’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe (da 256 o 512 GB) e la RAM DDR4 Dual Channel fino a 16 GB. Presenti poi una batteria da 56 Wh, altoparlanti con funzione virtual surround sound, Bluetooth 5.0, sensore di impronte digitali, webcam a pop-up, ampio trackpad e numerose porte (3 USB 3.2 Gen 1, una Type-C, una HDMI e una per il jack da 3,5 mm), tutto racchiuso in un corpo di alluminio con uno spessore di 16,9 mm e un peso di 1,7 kg. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home.

HONOR MagicBook Pro (Intel) è disponibile da oggi sul sito HiHonor nella colorazione Mystic Silver con diversi bundle e un coupon da 50 euro. Grazie a quest’ultimo è possibile acquistarlo al prezzo di partenza di 899,90 euro.