HONOR ad IFA 2020 presenta il notebook per professionisti HONOR MagicBook Pro con CPU AMD Ryzen 5.

Specifiche e design HONOR MagicBook Pro

Con un design premium e una scocca in materiali nobili, HONOR MagicBook Pro rappresenta la soluzione di HONOR indirizzata agli utenti alla ricerca di un notebook potente per lavorare. L’ampio display da 16,1 pollici a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pollici è racchiuso in un telaio con il 90% di rapporto schermo/corpo.

Sotto la scocca trova posto il processore AMD Ryzen 5 4600H con GPU AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD. Molto interessante la presenza del sensore per le impronte digitali integrato nel tasto di accensione, così come la batteria da 56 Wh con supporto alla ricarica a 65 W.

Le cornici così sottili sono rese possibili dall’implementazione della “pop-up camera” nella tastiera, la quale è completamente retroilluminate e sviluppata per garantire la scrittura senza affaticamenti. Il sistema operativo è ovviamente affidato a Windows 10.

Scheda tecnica HONOR MagicBook Pro

Display da 16,1 pollici a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel;

processore AMD Ryzen 5 4600H con CPU AMD Radeon;

16 GB di RAM DDR4 con 512 GB di storage SSD;

dimensioni: 369 x 234 x 16,9 mm;

1 porta HDMI 2.0, 3 porte USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm;

tasto accensione con impronta digitale;

batteria da 56 Wh con supporto alla ricarica rapida da 65 W;

peso pari a 1,7 chili;

Windows 10.

Prezzo e disponibilità HONOR MagicBook Pro

HONOR MagicBook Pro con 16 GB di RAM e 512 GB di storage sarà disponibile al prezzo di 899,90 euro. Al momento non ci sono indicazioni circa la sua disponibilità in Italia, ma vi daremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili.

CPU AMD anche su HONOR MagicBook 14 e 15

Assieme a HONOR MagicBook Pro, la compagnia cinese ha inoltre potenziato i notebook HONOR MagicBook 14 e 15 con le CPU AMD Ryzen 5 4500U. Il primo modello, HONOR MagicBook 14 (8 + 512 GB) sarà disponibile a 749,90 euro, mentre HONOR MagicBook 15 (8 + 512 GB) a partire da 699,90 euro.