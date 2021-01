HONOR Band 6 arriva sul mercato globale mentre MagicBook Pro abbraccia Intel

Quella di oggi è una giornata piuttosto movimentata per il mercato dei dispositivi wearable e più nello specifico per il mondo delle smartband. Infatti, dopo l’arrivo di OnePlus Band, la prima smartband in assoluto dell’azienda cinese, in queste ore c’è una novità interessante per HONOR Band 6.

HONOR Band 6 arriva sul mercato globale

A seguito del lancio ufficiale questo novembre, l’azienda cinese è finalmente pronta ad ufficializzare il lancio nel mercato globale. Si tratta del modello senza modulo NFC ma con le stesse identiche caratteristiche abbiamo già visto qualche mese fa, fra cui:

display AMOLED da 1,47 pollici;

supporto a 10 modalità di allenamento;

tracking battito cardiaco, ciclo mestruale, qualità del sonno e dell’ossigenazione del sangue;

impermeabilità fino a 5 ATM;

connettività Bluetooth 5.0;

batteria da 180 mAh con autonomia pari a 14 giorni.

Il prezzo dovrebbe attestarsi a 35 dollari, circa 28 euro al cambio.

CPU Intel in arrivo su MagicBook Pro

Durante l’IFA del 2020 HONOR aveva presentato il notebook HONOR MagicBook Pro con CPU AMD Ryzen 5 4600H, ed in queste ore il colosso cinese annuncia una nuova variante con processore Intel. Il notebook presenta lo stesso design del modello con CPU AMD, solo che in questo caso gli utenti possono scegliere il processore Intel Core i5-10210U come cuore pulsante del notebook.

Di fianco la CPU Intel trova posto la GPU Nvidia GeForce MX350, mentre il resto della componentistica resta invariata con 16 GB di RAM, 512 GB di storage interno, il display da 16,1 pollici e la batteria da 56 Wh con ricarica rapida da 65 W. Il prezzo di lancio del notebook dovrebbe essere attorno ai 1000 dollari, circa 800 euro al cambio, ma potrebbe variare in base ai paesi in cui verrà commercializzato.