Il nuovo firmware per Xiaomi Mi Band 5 fa riferimento a una gradita novità

Il nuovo firmware per Xiaomi Mi Band 5 fa riferimento a una...

Xiaomi Mi Band 5 è una tra le miglior smartband attualmente presenti sul mercato, ed in queste ore il piccolo fitness tracker riceve un aggiornamento software che include una piccola novità decisamente interessante.

Novità aggiornamento 1.0.2.54 Xiaomi Mi Band 5

L’aggiornamento 1.0.2.54 di Xiaomi Mi Band 5 apre le porte ad alcune nuove watchface decisamente care a chi è solito giocare agli sparatutto, soprattutto quelli che fanno riferimento al franchise di Call of Duty. L’update, infatti, porta con sé ben 7 watchface che hanno come protagonisti alcuni dei personaggi più importanti e famosi di CoD: Capitano John Price, Urban Tracker, Phantom, John “Soap” MacTavish, Outrider, Comandante David Mason e Ghost.

Assieme a questa piccola novità di carattere estetico, l’applicazione sembra mostrare adesso una nuova sezione denominata “Carte“. Il riferimento alle carte di credito è pressoché scontato, ma cozza con il fatto che Xiaomi Mi Band 5 non è provvista del modulo NFC per i pagamenti contactless. La presenza di questo pannello potrebbe indicare che Xiaomi possa avere in sviluppo una variante della Mi Band 5 con NFC o che Xiaomi Mi Band 6 possa fare affidamento a questo modulo assieme al GPS.

Come aggiornare Xiaomi Mi Band 5

L’aggiornamento 1.0.2.54 per Xiaomi Mi Band 5 può essere scaricato attraverso l’applicazione mobile Mi Fit disponibile sia su Android che su iOS. È possibile che sia necessario aspettare anche qualche giorno prima che l’update verrà rilasciato per tutte le smartband in circolazione.

Scarica Mi Fit per Android | Scarica Mi Fit per iOS

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi Band 5