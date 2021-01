iFixit smonta le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro: ecco il verdetto

Fino a non molto tempo fa si pensava che che le cuffie true wireless non sarebbero mai state riparabili, tuttavia con le Galaxy Buds live Samsung ha dimostrato che ciò è possibile e non è nemmeno particolarmente complicato.

Per questo motivo ogni nuovo paio di cuffie Galaxy Buds suscita l’interesse di iFixit che questa volta ha deciso di svelare i segreti e la riparabilità delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro.

Il video teardown di iFixit mostra che accedere alla circuiteria interna delle gemme di queste cuffie true wireless non è particolarmente impegnativo, tuttavia la batteria alloggiata nella metà inferiore non risulta facilmente removibile in quanto saldata al connettore.

Si tratta delle prime cuffie della gamma Galaxy Buds che integrano una batteria personalizzata da Samsung (0.22 Wh).

L’accesso alla circuiteria interna dell’astuccio di ricarica non è particolarmente ostico, ma in questo caso la batteria interna da 1.81 Wh risulta facilmente sostituibile.

iFixit boccia le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro

La riparabilità delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro è dunque buona solo per quanto riguarda l’astuccio di ricarica, pertanto il punteggio assegnato da iFixit è solo di 3 su 10, ben lontano da quanto ottenuto dalle Samsung Galaxy Buds Live (8 su 10).

Leggi anche: migliori cuffie true wireless