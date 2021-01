Il Meglio dei Saldi arriva da Trony con il nuovo volantino tech

Mentre l’iniziativa online si avvia verso la conclusione (c’è ancora tempo fino al 29), Trony lancia il nuovo volantino Black Days con il Meglio dei Saldi: le offerte spaziano per diverse categorie e sono valide nei punti vendita aderenti dal 28 gennaio al 10 febbraio 2021. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti.

Le offerte Trony del volantino Meglio dei Saldi (28 gennaio – 10 febbraio 2021)

Il nuovo volantino Trony propone diverse offerte riguardanti l’elettronica, tra cui smartphone e tablet Android, smart TV, videogiochi, wearable e prodotti della categoria informatica. Inoltre la catena mette a disposizione il pagamento a tasso zero in 10 o 20 rate mensili (TAN e TAEG 0%) per le spese di almeno 320 euro (potete trovare dettagli aggiuntivi all’interno del volantino stesso).

Offerte Android Trony

Samsung Galaxy S20 FE a 569 euro

Samsung Galaxy A51 a 279 euro

Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi a 199 euro

Motorola Moto G9 Power a 199 euro

OPPO A15 a 139 euro

Samsung Galaxy A20e a 139 euro

Motorola Moto E6s a 109 euro

LG K22 a 99,90 euro

Offerte wearable e audio Trony

Samsung Galaxy Watch 3 a 329 (41 mm) o 379 euro (45 mm)

Apple Watch Series 3 GPS+Cellular a 249 (38 mm) o 279 euro (42 mm)

cuffie Sony MDRF811RK a 44,90 euro

Yamaha MusicCast 20 a 169,90 euro

Sony SRSXB12 a 39,90 euro

cuffie HP gaming Omen 800 cablate a 49,90 euro

Offerte TV Trony

LG OLED 55BX6 4K a 1199 euro

LG LED 55NANO816NA 4K a 748 euro

Nordmende LED ND32S3800H HD a 199 euro

Toshiba LED 24WA2063DA HD a 159 euro

Offerte informatica e videogiochi Trony

stampante Epson EcoTank ET-2712/14 a 199 euro

Fritz! Mesh Set Box 7530 + repeater 1200 a 149,90 euro

monitor Samsung LC24F390FHUXEN a 119 euro

Nioh Collection PS5 a 59,99 euro (preorder, uscita 5 febbraio)

Returnal PS5 a 59,99 euro (preorder, uscita 19 marzo)

webcam Xtreme a 49,90 euro

router D-Link 4G DWR-932 a 49,90 euro

FIFA 21 PS4, Xbox One e Switch a 39,99 euro

Se volete sfogliare il volantino Trony completo e scoprire i negozi aderenti all'iniziativa non dovete fare altro che seguire questo link. Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte tech continuate a seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

