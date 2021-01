Netflix inizia la produzione delle serie anime di Tomb Raider e Skull Island

Oltre a offrire nuovi film ogni settimana, Netflix sta lavorando a un altro adattamento di un videogioco con un nuovo anime di Tomb Raider e a una serie animata di King Kong.

Al momento non ci sono molte informazioni circa l’anime di Tomb Raider, a parte il fatto che si svolgerà dopo gli eventi della trilogia reboot che si è conclusa con Shadow of the Tomb Raider del 2018.

L’altra serie animata in arrivo su Netflix è basata su Skull Island ed è ambientata nello stesso universo dei recenti film di Godzilla e King Kong, in particolare l’imminente pellicola Godzilla vs Kong. Ecco lo slogan dell’anime: “Un equipaggio naufragato, un’isola di mostri e un re per governarli tutti”.

Tomb Raider e Skull Island diventano serie animate su Netflix

Gli annunci confermano la tendenza della piattaforma di streaming a focalizzarsi sugli adattamenti di anime e videogiochi. The Witcher, basato sui libri ma cresciuto in parte grazie ai videogiochi, ha riscosso un enorme successo su Netflix, e presto verrà ampliato con spin-off sia live-action che anime.

Nel frattempo, Netflix ha già una serie TV animata di Castlevania, inoltre sono in lavorazione anche adattamenti di Splinter Cell e Assassin’s Creed.

Entrambe le serie di Tomb Raider e Skull Island sono prodotte da Legendary, ma al momento non è noto quando dovrebbero debuttare sul servizio di streaming.

