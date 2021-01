Xiaomi lancia un nuovo robot aspirapolvere smart a un buon prezzo

Da Youpin, piattaforma usata da Xiaomi per promuovere gadget tecnologici di vario tipo, arriva un nuovo interessante prodotto: stiamo parlando di Roidmi Self-collecting Robot Vacuum.

Roidmi è un’azienda ecologica che fa parte del gruppo Xiaomi e il suo nuovo robot aspirapolvere si caratterizza per la capacità di svuotare automaticamente il contenitore della polvere.

Le principali feature di Roidmi Self-collecting Robot Vacuum

Questo nuovo robot aspirapolvere può contare su una stazione di pulizia con raccolta polveri ad aspirazione posteriore (che svuota automaticamente il contenitore della polvere dopo la pulizia), oltre che su un’originale tecnologia antibatterica e deodorante all’ozono.

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore asiatico, Roidmi Self-collecting Robot Vacuum è dotato di una nuova generazione di LDS super sensing (tecnologia lidar) che è in grado di scansionare rapidamente l’intera casa e disegnare automaticamente una mappa, in modo da poter poi pianificare il percorso attraverso l’algoritmo SLAM.

Inoltre l’aspirapolvere robot di Roidmi può vantare un design integrato di aspirazione e trascinamento ed è dotato di un serbatoio dell’acqua a micro-controllo intelligente (è in grado di controllare e rilasciare in modo intelligente un’uscita d’acqua uniforme attraverso un apposito chip). Il serbatoio può contenere fino a 250 ml di acqua e può coprire un’area di 300 metri quadrati in una volta sola.

E se vi state chiedendo quale sia il prezzo di questo nuovo robot aspirapolvere intelligente, la risposta è 2.999 yuan (pari, al cambio, a circa 380 euro).

Se Roidmi Self-collecting Robot Vacuum ha stuzzicato la vostra curiosità e state valutando la possibilità di acquistarlo, potete trovare ulteriori informazioni su Banggood, ove è disponibile in promozione a 421,04 euro (invece del prezzo pieno di 699 dollari), con spedizioni a partire dal 5 febbraio 2021 e ciò anche nel nostro Paese (al costo di 23,95 dollari in 15-20 giorni lavorativi) con il codice BGHKRMEVER:

Acquista Roidmi Self-collecting Robot Vacuum su Banggood

Potrebbe interessarti anche: i migliori aspirapolvere robot