Capcom presenta Resident Evil Village e lancia la demo per PS5

Capcom ha annunciato che il suo attesissimo gioco Resident Evil Village uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 7 maggio 2021.

Oltre all’annuncio della data di uscita, Capcom ha mostrato al mondo il primo filmato di gioco di Resident Evil Village, inoltre ha pubblicato una demo giocabile per PlayStation 5 e ha presentato l’esperienza multiplayer standalone chiamata Resident Evil Re: Verse.

Resident Evil Village riparte dopo gli eventi di Resident Evil 7 rilasciato nel 2017 del quale ripropone lo stesso protagonista Ethan Winters impegnato per sopravvivere in un misterioso villaggio europeo, tuttavia ci sarà spazio anche per l’iconico personaggio della saga Chris Redfield in un ruolo secondario.

Re: Verse è un deathmatch con i personaggi di Resident Evil

Chi acquisterà Resident Evil Village avrà anche accesso gratuito a un’esperienza multiplayer standalone chiamata Resident Evil Re: Verse, dove i giocatori possono affrontarsi in deathmatch da quattro a sei giocatori nei panni dei personaggi preferiti dai fan, come Jill Valentine e Leon S. Kennedy, all’interno di mappe iconiche come il dipartimento di polizia di Raccoon City.

Ogni partita è progettata per durare circa cinque minuti e ogni volta che il proprio personaggio muore si trasforma in uno zombi che può diventare più potente raccogliendo capsule.

Resident Evil Re: Verse sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam entro la fine dell’anno e anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità.

Capcom offrirà inoltre aggiornamenti “current-gen” gratuiti a coloro che acquisteranno Resident Evil Village per PS4 o Xbox One. Ci aspettiamo che il titolo sarà pienamente giocabile anche sulle console old-gen, a differenza di Cyberpunk 2077.

Capcom rilascia “Maiden”, la demo di Resident Evil Village su PS5

Maiden è un’esperienza separata da Resident Evil Village in cui il giocatore interpreta un personaggio noto come “la fanciulla”, invece del protagonista di Village Ethan Winters.

La demo è disponibile attualmente solo per PS5 ed è scaricabile dal Playstation Store, via browser, oppure dallo smartphone tramite l’app PlayStation cercando “maiden” utilizzando lo strumento di ricerca.

Capcom afferma che una demo multipiattaforma di Resident Evil Village sarà disponibile questa primavera.

