Super Cashback: come scoprire la propria posizione in classifica

Il Cashback di Stato edizione 2021 è partito e con esso anche l’iniziativa Super Cashback un extra bonus di rimborso in ciascun semestre a un numero ben definito di partecipanti. La domanda più plausibile al riguardo è come si fa a sapere se si riceverà questo Super Cashback?

Cashback e Super Cashback

La differenza tra il Cashback di Stato e il relativo Super Cashback è bella netta: il primo infatti garantisce un rimborso del 10% a tutti i cittadini che pagano i propri acquisti presso i negozi tramite carta di credito o sistemi di pagamento elettronici (Satispay, Yap, Hype, etc.) fino a 150 Euro, il secondo invece è un extra rimborso previsto per i 100.000 cittadini più virtuosi, ovvero che in ciascun semestre hanno fatto un numero più alto di acquisti.

Si parla di un bonus pari a 1.500 Euro per ciascun semestre e quindi, potenzialmente, si può arrivare a 3.000 Euro di bonus nell’anno 2021, oltre ai 300 Euro del Cashback.

Come scoprire la propria posizione in classifica del Super Cashback su IO

Come probabilmente già saprete, per partecipare ai Cashback di Stato e vedere anche le transazioni approvate, dovete aver scaricato l’applicazione Io e abilitato la funzione su ciascuna carta di credito. Con l’ultimo aggiornamento però, sempre nella sezione Portafoglio, è comparsa una nuova voce intitolata: “La tua posizione” con l’icona di una clessidra.

Al momento in cui scriviamo, 17 gennaio, la posizione in classifica non è ancora mostrata sull’applicazione Io e al momento non è dato sapersi se verrà mostrata durante il semestre o solo alla conclusione dello stesso.

C’è però un metodo alternativo e funzionante per scoprire in quale posizione ci si trovi, aggiornata giorno per giorno, tramite l’applicazione Yap.

Scoprire la posizione in classifica Super Cashback tramite Yap

Per chi non la conoscesse l’applicazione Yap è un servizio che offre una con carta ricaricabile virtuale con IBAN tramite la quale si possono fare acquisti, come qualsiasi altra carta prepagata o di credito. Registrarsi e richiederla è gratuito e la si può utilizzare come carta secondaria per fare acquisti in specifici ambiti, ad esempio online, con la sicurezza di spendere solo il denaro presente su di essa e scongiurare il pericolo addebiti non riconosciuti.

YAP ha aderito fin dal primo giorno al Cashback di Stato e ha implementato la funzione all’interno dell’app abilitando anche in anticipo la compatibilità con Google Pay e Apple Pay (al momento tramite la semplice registrazione sull’app Io questi servizi non sono ancora compatibili). Ne avevamo parlato nella guida su come partecipare al Cashback senza SPID e App IO.

Una volta aperta l’applicazione YAP ed entrando nella sezione dedicata al Cashback di Stato (click sull’icona in alto a sinistra e poi sulla voce Cashback), potrete vedere in tempo reale sia l’importo di Cashback che vi verrà riconosciuto sia l’attuale posizione in classifica, così da sapere se per rientrare nel Super Cashback dovrete effettuare ulteriori spese oppure no.

Al momento sembra che questo sia l’unico metodo funzionante per scoprire tale informazione, ovviamente si tratta di un escamotage ma se eravate in cerca di un nuovo conto/carta, YAP potrebbe convincervi con questa funzionalità. Se siete interessati vi basta scaricare l’app e registrarvi.