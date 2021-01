Chris Evans sarà di nuovo Captain America nel MCU

Captain America sta per tornare in scena e pare che Chris Evans abbia firmato per tornare ad interpretare Steve Rogers (o Rogers Stevens) in uno o due progetti che tuttavia non saranno film con la dicitura Captain America.

Forse si tratterà di apparizioni di rilievo, in quanto l’attore aveva in precedenza spiegato di aver terminato di interpretare Captain America dopo che l’arco del personaggio si era apparentemente completato entro la fine di Avengers: Endgame.

Captain America sta tornando in scena interpretato da Chris Evans

Nella sua ultima apparizione, Chris Evans ha interpretato una versione attempata di Steve Rogers che ha consegnato lo scudo a Sam Wilson.

Sarà interessante scoprire come Captain America e Chris Evans si inseriranno nel vasto puzzle dei Marvel Studios e del Marvel Cinematic Universe. Steve Rogers è stato visto vivo l’ultima volta nell’universo cinematografico Marvel. È tornato indietro per rimettere al loro posto le Gemme dell’infinito ed è rimasto nel passato per vivere una vita con la sua amata Peggy Carter.

Evans potrebbe interpretare una versione di Captain America che viaggia indietro nel tempo o una versione di Cap che vive nel passato e si ritrova a proteggere il mondo, oppure potrebbe esserci una sorpresa nel Multiverso.