Samsung annuncia le cuffie Galaxy Buds Pro con qualità audio senza rivali

In occasione del Galaxy Unpacked nel corso del quale Samsung ha annunciato la linea Galaxy S21, il colosso sud coreano ha presentato anche le nuove cuffie true wireless Galaxy Buds Pro che promettono di offrire una qualità audio senza precedenti.

Suono immersivo, qualità di chiamata superiore, cancellazione attiva del rumore e una connettività migliorata sono tra i punti di forza delle nuove cuffie auricolari, che offrono al tempo stesso un design moderno ed elegante. TM Roh, presidente e capo della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics, afferma:

“Il mercato degli auricolari wireless è in rapida espansione, cercando di rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori, alla ricerca di una tecnologia che possa aiutarli ad adattarsi a nuovi stili di vita e routine. Con Galaxy Buds Pro intendiamo offrire agli utenti un’esperienza audio unica nel suo genere, capace di rendere epiche anche le attività quotidiane.“

Caratteristiche di Samsung Galaxy Buds Pro

Le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro possono contare sulla presenza di due driver, uno da 11 millimetri in grado di garantire bassi profondi e un secondo da 6.5 millimetri dedicato alle frequenze più alte. In questo modo è possibile ottenere la migliore esperienza audio possibile, con un suono dinamico ed equilibrato al tempo stesso.

Non solo ascolto però, ma anche una qualità audio in chiamata senza precedenti, grazie a tre microfoni e all’accelerometro Voice Pickup Unit che permette di separare la voce dai suoni indesiderati. Uno dei microfoni offre un rapporto segnale/rumore particolarmente elevato, per eliminare i rumori di fondo e assicurare che l’utente possa farsi sentire perfettamente in qualsiasi situazione. Il design meno sporgente, e la tecnologia Wind Shield che filtra le interferenze, consente di avere chiamate chiare anche in caso di forte vento.

E per quei momenti in cui l’utente vuole isolarsi dal resto del mondo, per rilassarsi con la propria musica preferita, ecco la cancellazione attiva intelligente, la migliore secondo Samsung. È possibile ridurre il rumore di fondo fino al 99%, per essere completamente isolati dall’ambiente circostante, ma anche attivare la modalità Suono Ambientale, che amplifica i suoni vicini di venti decibel, con quatto diversi livelli di personalizzazione in base alle proprie esigenze.

È possibile abbassare il volume della musica mentre si parla, anche quando la cancellazione del rumore o la modalità suono ambientale sono disattivate, permettendovi di utilizzare le Galaxy Buds Pro in qualsiasi situazione quotidiana. La funzione Auto Switch invece permette di ascoltare musica su un tablet Samsung e passare automaticamente al proprio smartphone quando arriva una chiamata, per tornare al tablet una volta riagganciato.

Per gli amanti del gaming è presente la funzione Game Mode con latenza ridotta per un’esperienza di gioco ancora migliore, mentre i vlogger potranno catturare l’audio sia dai microfoni delle Buds Pro che da quelli del proprio Galaxy S21. E con 360 Audio e la tecnologia Dolby Head Tracking l’utente è sempre al centro della scena musicale con suoni realistici e immersivi.

Le Samsung Galaxy Buds Pro misurano 19,5 x 20,5 x 20,8 millimetri con un peso di 6,3 grammi ciascuno, mentre la custodia di ricarica misura 50 x 50,2 x 27,8 millimetri e pesa 44,9 grammi. Ogni auricolare dispone di una batteria da 61 mAh che garantisce 8 ore di autonomia con ANC e Bixby Voice disattivi e 5 ore con le due funzioni attivate.

La batteria integrata nella custodia, da 472 mAh, consente di raggiungere un’autonomia complessiva di 28 ore con cancellazione disattivata e 18 ore con cancellazione abilitata. Si tratta di un dato molto valido, in linea con le migliori soluzioni presenti sul mercato.

Va segnalato che con appena 5 minuti di ricarica rapida (con cavo o wireless) è possibile avere un’ora di autonomia e che gli auricolari dispongono di certificazione IPX7 per resistere senza problemi all” acqua. La connettività con smartphone, tablet e PC è garantita dal Bluetooth 5.0 ed è presente il supporto ai codec AAC, SBC e Scalable, proprietario di Samsung.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy Buds Pro

Tre le colorazioni a disposizione degli utenti: Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet. Le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro saranno in preordine a partire da oggi e fino al 28 gennaio, con spedizioni a partire dal 29 gennaio. Il prezzo è di 229 euro e per gli utenti che effettueranno il preordine e si registreranno su Samsung Members (tra il 14 gennaio e il 28 febbraio) è previsto in regalo Samsung Wireless Charger Duo del valore commerciale di 69,90 euro.