Secondo “giro” di Beta per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed Apple TV

Seconda tornata di versioni beta in rollout per i dispositivi Apple, iOS 14.4 per iPhone, iPadOS 14.4 per iPad, macOS Big Sur 11.2 per Mac, watchOS 7.3 per Apple Watch e tvOS 14.4 per Apple TV. La seconda beta per questi firmware è disponibile sia sul canale sviluppatori che su quello pubblico per gli amatori che volessero installarla sui dispositivi idonei.

In questa tornata non sono emerse novità di rilievo, quindi i tecnici di Apple devono essersi focalizzati sulla riduzione di bug e imperfezioni di vario tipo in vista del lancio generalizzato sul canale stabile.

Come aggiornare i dispositivi Apple

Ai possessori di un Mac basta un click sulla mela, Informazioni su questo Mac e Aggiornamento Software o, in alternativa, seguendo il percorso Preferenze di Sistema, Aggiornamento Software.

Ai possessori di iPhone e iPad aderenti al canale beta basta andare su Impostazioni, Generali, Aggiornamento Software.

Per tvOS si deve fare riferimento all’app Impostazioni su Apple TV, mentre con Apple Watch all’app apposita per iPhone.

Nonostante ad un primo approccio possano apparire stabili e dunque usabili, in genere le versioni beta non lo sono, e sono quindi sconsigliate per un utilizzo quotidiano. Vi consigliamo dunque di attendere il rilascio della variante stabile, che potrebbe arrivare in qualche settimana.