Acer rinnova la gamma notebook con Ryzen 5000 e Intel Core H35

Dopo aver visto le new entry ROG e in attesa di scoprire cosa ci riserverà l’evento ASUS di oggi, dal CES 2021 arrivano novità anche per quanto riguarda Acer, che ha svelato tre notebook con processori AMD e altrettanti con cuore Intel, anche da gaming: andiamo a scoprire le specifiche, le peculiarità, i prezzi e le date di uscita comunicate.

Acer presenta i nuovi notebook Nitro e Aspire con AMD Ryzen 5000

La gamma di notebook Acer si aggiorna con processori AMD Ryzen della serie 5000: stiamo parlando più precisamente di Acer Nitro 5, Acer Aspire 5 e Acer Aspire 7, PC utili per il gaming (il primo) o per un uso misto, con consumi migliorati e prestazioni di più alto livello.

Partiamo da Nitro 5, che si aggiorna con processori fino all’AMD Ryzen 9 5900 HX e GPU fino a NVIDIA GeForce 3080: il notebook è disponibile nella versione con schermo da 15,6 pollici o 17,3 pollici, con display QHD a 165 Hz o Full-HD a 360 Hz e un tempo di risposta di 3 ms. A bordo anche SSD M.2 PCIe o HDD SATA, fino a 32 GB di RAM DDR4 e connettività Wi-Fi 6.

Per il raffreddamento la casa taiwanese ha pensato a doppie ventole, unite alla tecnologia Acer CoolBoost e a quattro griglie di aerazione posizionate strategicamente; gli utenti possono monitorare costantemente la situazione, se lo desiderano, con il software NitroSense.

Il nuovo Acer Aspire 7 arriva con processore AMD Ryzen serie 5000 abbinato alla scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650: rispetto al Nitro, Aspire 7 è un prodotto pensato per professionisti (ma non solo), con look sottile e scocca da 2,15 kg. La scheda tecnica vede la presenza di display Full-HD da 15,6 pollici con cornice sottile, 32 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 1 TB, USB-C e Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Il rinnovato Acer Aspire 5 può contare sempre sui processori AMD Ryzen serie 5000, accompagnati dalla GPU AMD Radeon RX 640, ed è pensato per blogger, fotografi e studenti che necessitano di prezzo contenuto, ma buona potenza. A bordo troviamo 24 GB di RAM, SSD M.2 PCIe NVMe fino a 1 TB e/o un HDD fino a 2 TB, display IPS Full-HD da 15,6 pollici con riduzione delle emissioni di luce blu, connettività USB-C e Wi-Fi 6.

Acer aggiorna la gamma gaming con processori Intel di 11a gen

Oltre al già visto Nitro 5 con processori AMD, Acer ha pensato di rinnovare al CES 2021 altri prodotti destinati al gaming, con processori Intel: più in particolare si tratta di Predator Triton 300 SE, Predator Helio 300 e dello stesso Acer Nitro 5, con Intel Core serie H35 di 11a generazione.

Predator Triton 300 SE può contare su una scocca in metallo dallo spessore di 17,9 mm, con un peso di 1,7 kg, che consentono di giocare anche in mobilità. Ad accompagnare il processore Intel Core i7 Serie H35 di 11a generazione (con frequenze fino a 5 GHz) abbiamo una GPU GeForce RTX 3060 e un sistema di raffreddamento a doppia ventola (con AeroBlade di quinta generazione e tecnologia Acer Vortex Flow).

Il notebook dispone di uno schermo Full-HD da 14 pollici con refresh di 144 Hz e cornici sottili, tastiera RGB retroilluminata a 3 zone, audio DTS: X Ultra, Wi-Fi 6, porte Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 e HDMI.

Predator Helios 300 (PH315-53) è stato aggiornato includendo GPU NVIDIA GeForce RX 3080 e fino a 32 GB di RAM DDR4. A bordo troviamo display IPS da 240 Hz con tempo di risposta di 3 ms, audio DTS: X Ultra e un sistema di raffreddamento a due ventole con AeroBlade 3D e tecnologia CoolBoost, capace di adattare le ventole adeguandole alla situazione.

Chiudiamo con il rinnovato Acer Nitro 5 con processori Intel Core serie H35 di 11a generazione, GPU NVIDIA GeForce GTX e fino a 32 GB di RAM DDR4, caratteristiche ideali per un gameplay fluido con i videogiochi più popolari del momento. Il notebook può contare su SSD M.2 PCIe / SATA, schermo con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 3 ms, sull’app NitroSense integrata e su connettività USB-C Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6; la porta di ricarica è stata spostata sul retro, in modo da non creare intralci.

Prezzi e date di uscita delle novità Acer

Acer Nitro 5 15″ (AN515-45) – febbraio 2021 da 1199 euro (partendo da Ryzen 7, GTX 1650 e SSD 512 GB)

Acer Nitro 5 17″ (AN517-41) – febbraio 2021 da 1299 euro (partendo da Ryzen 7, GTX 1650 e SSD 512 GB)

Acer Aspire 7 (A715-42G) – febbraio da 899 euro

Acer Aspire 5 (A515-45) – febbraio da 679 euro

Predator Triton 300 SE (PT314-51s) – aprile 2021 da 1499 euro

Predator Helios 300 (PH315-53) – aprile 2021 da 1799 euro

Acer Nitro 5 15″ (AN515-56) – marzo 2021 da 1199 euro

Acer Nitro 5 17″ (AN517-53) – marzo 2021 da 1299 euro

