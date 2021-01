Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo: superato Bezos di Amazon

Elon Musk è diventato l’uomo più ricco del mondo, superando il fondatore di Amazon Jeff Bezos; un traguardo che ha valore ben preciso: 188,5 miliardi di dollari, che hanno permesso al fondatore di Tesla e SpaceX di guadagnarsi il titolo.

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo

Un traguardo valutato dal Bloomberg Billionaires Index, che valuta in tempo reale i patrimoni dei Paperoni in base all’andamento delle borse; andamento che è stato molto favorevole a Musk, 49 anni, con Tesla che a Wall Street è schizzata del 7%, arrivando ad una capitalizzazione di 766 miliardi di dollari.

Tesla, il marchio più famoso nel mondo delle auto elettriche, ha infatti superato addirittura Facebook e i rivali nel settore dell’automobile (messi insieme) del calibro di Toyota, Volkswagen, Hyundai, Gm e Ford.

Elon Musk ha commentato la notizia di essere diventato l’uomo più ricco del mondo con la sua solita ironia, prima definendo la situazione “strana”, poi intimando di “rimettersi al lavoro”.

Un patrimonio che sembra però essere destinato a crescere ancora: Tesla e il mondo delle auto elettriche promette una grande crescita nei prossimi anni, anche grazie all’elezione di Joe Biden e al controllo democratico degli Stati Uniti, partito più attento alle questioni ambientali e ecologiche; ma non solo, perché anche SpaceX è pronta a guadagnare sempre più la scena (azienda che se quotata in borsa potrebbe avere una capitalizzazione già superiore ai 100 miliardi di dollari): messi a punto i razzi Falcon 9, in grado di atterrare dopo il volo ed essere riutilizzati, l’azienda si sta avvicinando alla realizzazione del nuovo mega razzo che permetterà all’essere umano di raggiungere Marte.

Quando Musk ha provato a vendere Tesla ad Apple

Sembra lontano il tempo in cui Musk si era ritrovato a valutare di abbandonare Tesla, durante il periodo più duro nella produzione della Tesla Model 3, e aveva addirittura provato a svenderla a Apple; per fortuna per lui, Apple non era sembrata molto interessata.