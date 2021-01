Bonus Flowe: come ottenere 5€ di buono Amazon e 10€ per ogni amico invitato

Bonus Flowe: come ottenere 5€ di buono Amazon e 10€ per ogni...

Flowe, e non Flower come alcuni corretti di tastiera potrebbero far pensare, è un servizio di Medionalum Banca che permette di avere un conto di pagamento online a cui viene associata una carta di debito virtuale e che opera in Italia da metà giugno 2020 e, in occasione degli acquisti natalizi ha avviato una nuova allettante promozione per acquisire nuovi clienti. Si tratta di un bonus che permette di ricevere gratuitamente 5€ alla registrazione e 10€ per ogni amico invitato ad aprire un conto, che è possibile convertire in buoni Amazon, Zalando o altri negozi.

Alla base del progetto c’è una filosofia green ma non una semplice strategia di marketing. Flowe infatti è una Società Benefit che ricerca ovviamente un profitto integrando però nel proprio oggetto sociale anche lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. A tal proposito ha ricevuto diverse certificazioni a conferma dello spirito sostenibile dell’azienda.

Trovate maggiori informazioni su cos'è e come funziona Flowe nel nostro articolo dedicato, ora vediamo più nel dettaglio come funziona il bonus 5€.

Bonus 5€ Flowe + 10€ per ogni amico invitato

Il bonus Flowe da 15€ purtroppo è scaduto il 31.12.2020, adesso viene erogato un primo bonus Flowe 5€ alla registrazione sull’applicazione e quindi all’apertura del conto, a condizione che si utilizzi un codice amico (potete usare MIKHAELCOST3373). Tutto funziona con un meccanismo di gamification tramite la moneta virtuale delle gemme.

All’apertura del conto digitale infatti, fattibile tramite App in pochi e semplici passaggi, avrete ovviamente un totale Euro che corrisponderà al saldo del vostro conto, e un totale di gemme che potete guadagnare compiendo azioni e spendere all’interno del Bazar, acquistando esperienza come attività ludiche (1 ingresso in palestra) oppure gift card Amazon, Decathlon, Zalando, etc.

Il valore delle gift card rispetto alle gemme è di 1 a 10, quindi:

con 50 gemme potrete ricevere una Gift Card da 5€;

con 250 gemme potrete ricevere una Gift Card da 25€;

con 500 gemme potrete ricevere una Gift Card da 50€;

con 1000 gemme potrete ricevere una Gift Card da 100€;

e così via.

L’applicazione Flowe vi regalerà 50 gemme alla registrazione e all’apertura del conto e 100 gemme per ogni amico invitato, ma non mancano bonus ulteriori al raggiungimento di 10 amici invitati.

Come attivare Flowe e ricevere i primi 5€

Aprire un conto Flowe è molto semplice e si fa tutto tramite l’applicazione ufficiale che potete scaricare dal Google Play Store (per chi ha Android) oppure su Apple App Store (per chi ha iPhone) tramite questi link, dopodiché:

apri l’ applicazione Flowe appena installata e clicca Registrati ;

appena installata e clicca ; a questo punto seguendo le istruzioni a schermo clicca su Inizia la registrazione e inserisci il numero di telefono;

imposta il tuo codice di accesso all’applicazione, utile anche per eseguire operazioni;

fatto questo riceverai un SMS per confermare il numero, la stessa cosa dovrai farla subito dopo con un indirizzo email;

alla richiesta del codice amico verifica che sia inserito il codice amico: MIKHAELCOST3373 (per ricevere i 5€);

(per ricevere i 5€); completa la registrazione facendo una foto del tuo documento d’identità (con carta d’identità e passaporto la registrazione si completerà in pochi minuti);

leggi e accetta la documentazione richiesta;

fai i selfie come richiesto a schermo;

conferma e aspetta la verifica da parte di Flowe (solitamente impiega 10-20 minuti e riceverai una notifica di accettazione).

A questo punto ti si aprirà la schermata iniziale, molto semplice: in alto trovi il saldo residuo attuale sulla sinistra, mentre sulla destra il saldo di gemme, e sulla parte inferiore due pulsanti: Cash In e Cash out, il primo per aggiungere fondi al conto, il secondo per inviare soldi ad amici.

Clicca Cash In e seguendo sempre le operazioni a schermo fai un versamento sul conto di almeno 1€, tramite la tua carta di credito o facendo un bonifico dal tuo conto corrente. Al completamento di questa operazione riceverai 50 gemme che potrai spendere nel Bazar.

Come ottenere il buono Amazon 5€ con Flowe

Apri l’applicazione, clicca Explore in basso a destra e poi Bazar.

In questa sezione troverai il saldo delle gemme in alto a sinistra (se hai fatto tutto correttamente ne avrai 50) che potrai spendere acquistando Gift Card, come ad esempio Amazon:

clicca il badge di Amazon;

su quantità seleziona 1;

su prezzo seleziona 5€;

premi acquista e nel riepilogo troverete che spendendo 50 gemme, riceverete 5€ di buono regalo Amazon;

confermate premendo acquista.

Riceverai una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione con il codice della gift card da riscuotere all’interno del tuo account Amazon, alla pagina dedicata.

Costi di Flowe

Flowe è strutturato a piani, ed ogni piano ha un costo (a partire da 0€) e determinati servizi. Più nel dettaglio:

piano base a 0€: conto iban italiano, carta di debito virtuale mastercard, prelievi in ATM a 0€, 3 drop di risparmio e 1 spesa condivisa, saldo massimo sul conto pari a 10.000€;

piano firend a 10€: con tutto ciò che offre il piano base più drop illimitati, spese condivise illimitate e saldo massimo del conto a 75000€ (trovate qui ulteriori informazioni);

piano firend a 10€: con tutto ciò che offre il piano base più drop illimitati, spese condivise illimitate e saldo massimo del conto a 75000€ (trovate qui ulteriori informazioni);