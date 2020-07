Si è svolta lo scorso 16 giugno la presentazione di Flowe, la nuova iniziativa strategica di Banca Mediolanum. Pur essendo controllata al 100% da quest’ultima, Flowe è una società separata pensata per un nuovo segmento di mercato che sta prendendo forma soprattutto tra i giovani.

Cos’e Flowe

Flowe è un conto di pagamento, al quale viene associata una carta di debito virtuale con numerose funzioni, pensata per scoprire il vostro potenziale nel pieno rispetto del pianeta. E Flowe lo fa già partendo dalla carta, che nella più letterale delle interpretazioni è realizzata in legno certificato FSC.

L’idea di sostenibilità alla base dell’intero progetto non si limita a questa scelta, pur importante, ma si concretizza grazie a una partnership con ZeroCO2. Le due società infatti piantano nuovi alberi nella regione del Pèten, in Guatemala, sia per compensare la CO2 prodotta sia per aiutare a sostenere l’economia e l’alimentazione delle popolazioni locali. Attraverso l’app Flowe, disponibile su Google Play Store e Apple AppStore, potete vedere dove si trova il vostro albero e seguirne la crescita, grazie alle foto che saranno inviate regolarmente.

I vantaggi di Flowe

Flowe utilizza una carta di debito che si appoggia al circuito MasterCard e tutte le operazioni possono essere effettuare tramite l’app da installare sul vostro smartphone. In una sola schermata avrete a disposizione tutto quello che vi serve: oltre a visualizzare il saldo a disposizione infatti potrete bloccare o sbloccare la carta con un solo tocco, visualizzare il PIN, impostare dei limiti di spesa mensile per avere la vostra situazione finanziaria sempre sotto controllo.

Ma i servizi di Flowe sono davvero tantissimi, pensati soprattutto per i più giovani, come ad esempio i gruppi di spesa. Avete una spesa in comune, un regalo, una pizza o comunque un conto da dividere tra amici? Basta un semplice swipe e ogni partecipante al gruppo riceve una notifica con la propria quota da versare, una soluzione perfetta come promemoria per i ritardatari cronici.

Volete mettere da parte qualcosa per realizzare i vostri sogni? Con Drop potrete creare dei salvadanai virtuali, da riempire con l’arrotondamento automatico (che invia al salvadanaio il “resto” per ogni spesa rispetto alla cifra intera più vicina) o con un cash-in automatico mensile. Così risparmiare per le ferie, o per il nuovo smartphone sarà ancora più semplice.

Se siete attenti all’ambiente, vi farà piacere sapere che per ogni spesa effettuata potrete stimare la CO2 prodotta, cercando poi di compensarla piantando, ad esempio, nuovi alberi. Sfruttate i consigli dei migliori esperti per migliorare il vostro benessere personale e per crescere come persone, nel rispetto dell’ambiente.

E con Arcadia l’esperienza d’uso di Flowe sarà simile a quella di un videogame, con badge, livelli, gemme e sconti da sbloccare, anche invitando nuovi amici. Non va dimenticata, infine, la piena compatibilità con Apple Pay e Google Pay, per utilizzare il vostro smartphone per i pagamenti in mobilità, senza dover estrarre la carta dal portafogli.

La filosofia di Flowe

Alla base del progetto c’è una filosofia ben precisa e non una semplice strategia di marketing. Flowe non pianta alberi per fare del greenwashing ma perché ha in mente un progetto molto più vasto. Flowe è una Società Benefit che ricerca ovviamente un profitto integrando però nel proprio oggetto sociale anche lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

E lo confermano le certificazioni ottenute e quelle in corso, e i progetti ai quali Flowe partecipa per rendere il nostro Pianeta un luogo ancora migliore in cui vivere.

I Costi di Flowe

Flowe è disponibile in due varianti, che si differenziano per i costi e per alcune limitazioni. Flowe Fan, il modo più semplice per diventare un Flome, ha un canone mensile gratuito, senza commissione di prelievi nella zona euro, con un saldo massimo di 10.000 euro, 3 drop e un solo gruppo di spesa.

Flowe Friend invece ha un costo mensile di 10 euro, offre prelievi ATM gratuiti in tutto il mondo, un saldo massimo di 75.000 euro, drop illimitati e gruppi spesa illimitati. Fino al 15 luglio inoltre la carta di legno è gratis, con il costo della carta che verrà rimborsato entro il 30 luglio. A ogni conto è associato un IBAN italiano.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dove trovate numerose altre informazioni.

Informazione Pubblicitaria