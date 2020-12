Xiaomi presenta Mi Portable Wireless Mouse 2, al solito prezzo bomba

A oltre quattro anni di distanza dal modello originale, Xiaomi lancia sul mercato Mi Portable Wireless Mouse 2 che arriva sulla piattaforma di crowdfunding del colosso cinese al solito prezzo imbattibile.

Dal punto di vista estetico non ci sono particolari innovazioni, e rispetto al modello precedente introduce solamente un piccolo pulsante per la gestione del dual mode. Due le varianti di colore, una nera e l’altra grigia, con i tasti e la rotellina di colore bianco.

Nella parte posteriore del mouse, oltre al tasto di accensione, è presente un secondo tasto per la regolazione dei DPI, impostabili su quattro diversi valori. Due le modalità di connessione, tramite Bluetooth, nel caso in cui il computer da controllare ne sia provvisto, o WiFi a 2.4 GHz.

Il pulsante posto nella parte frontale permette di controllare il dual mode, permettendo di utilizzare Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse 2 con due diversi dispositivi. Per il resto abbiamo i due tasti tradizionali, con la rotellina di scorrimento, un corpo realizzato in lega di alluminio anodizzato con una sabbiatura per una finitura molto accattivante.

Decisamente ridotta la rumorosità dei tasti e della rotellina, grazie all’utilizzo di gomma morbida, che vi permetterà di utilizzare il mouse anche nelle situazioni in cui non volete disturbare chi vi sta vicino o chi lavora nella stessa stanza.

Il funzionamento è garantito da una comune batteria AAA, che dovrebbe garantire un anno di funzionamento, davvero niente male, con un indicatore che segnalerà un basso livello di batteria. Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse 2 è già in vendita sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi a 79 yuan, poco meno di 10 euro, con spedizioni dal 13 gennaio, e sarà successivamente in vendita attraverso lo store ufficiale a 99 yuan, circa 12 euro