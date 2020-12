VIPRE Antivirus Home e Professional in sconto il primo anno

VIPRE è un antivirus sviluppato da Threat Track Security, società americana con un’esperienza di oltre 20 anni nella sicurezza e nella lotta contro i malware. L’azienda offre principalmente soluzioni antivirus per PC aziendali e Smartphone Android con una suite di pacchetti modulabili per offerta o per numero di dispositivi. L’antivirus VIPRE è stato avviato nel 2008 a Clearwater, in Florida e la società attualmente offre soluzioni sia per il settore Home sia per il settore Business Professionale.

La peculiarità dell’antivirus di VIPRE è quella di proteggere da malware sia attraverso il classico metodo della scansione dei file, sia tramite un controllo in tempo reale sul traffico in entrata e in uscita dalla rete. Una protezione dunque all-in-one che in passato ha ricevuto dall’AV-Comparatives, un’importante società di test di virus di terze parti, una votazione al di sopra della media per il pacchetto del 2017.

Antivirus VIPRE per Home Computing

I prodotti antivirus di VIPRE sono caratterizzati dalla semplicità di utilizzo e per avere una suite completa e modulare per la sicurezza dei propri dispositivi. I pacchetti disponibili per il segmento Home sono 3, eccoli nel dettaglio:

VIPRE Antivirus Plus PC – Protezione antivirus completa, online in tempo reale, per 1 PC. E’ disponibile al prezzo scontato di 9.99$ per il primo anno.

VIPRE Android Security Smartphone – Protezione antivirus completa, online in tempo reale, per 1 dispositivo Android. E’ disponibile al prezzo scontato di 9.99$ per il primo anno.

VIPRE Advanced Security PC o Mac – Protezione antivirus completa, protezione firewall, e-mail, blocco chat e spam per 1 PC o Mac. E’ disponibile al prezzo scontato di 19.99$ per il primo anno.

VIPRE Ultimate Security – Include protezione antivirus completa, protezione firewall, identità online e protezione finanziaria, protezione dei social media, e-mail, blocco chat e spam coprendo fino a 5 dispositivi sia PC sia Android. E’ disponibile al prezzo scontato di 39.99$ per il primo anno.

Antivirus VIPRE per settore Business Professional

Le soluzioni di VIPRE Antivirus tuttavia sono molte di più e includono anche prodotti business, che si dividono principalmente in Endpoint, Email, Network ed User & Data protection. Le soluzioni offerte sono attivabili sia su Server sia in cloud e promettono protezione dalle principali minacce di sicurezza.

Se siete un utente professionale potete approfondire i tanti prodotti disponibili recandovi direttamente sul sito Internet di VIPRE Antivirus e accedere alla sezione Business.

