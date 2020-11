Norton celebra il Cyber Monday con il 63% di sconto

Anche Norton, famosa per la sicurezza online e gli antivirus si unisce alle offerte di questa settimana per il Cyber Monday. Infatti, solo fino al 7 dicembre 2020 Norton lancia una serie di offerte, con sconti fino al 63% sui propri pacchetti per la sicurezza online.

Nell’ultimo anno, in seguito alla Pandemia di Coronavirus che ha costretto molte persone a lavorare da remoto il tema della sicurezza online ha acquistato un peso sempre maggiore. Su Internet ci sono ogni giorno nuovi pericoli che rappresentano una minaccia sia per i privati sa per le aziende e in entrambi i casi i danni causati potrebbero essere ingenti.

Quindi in molti potrebbero essere interessati ad approfittare delle offerte Norton. Nel dettaglio, il pacchetto Norton 360 Deluxe che promette sicurezza completa che include antivirus per cinque dispositivi, Secure VPN per la privacy online, Password Manager e altro ancora è scontato del 63%.

Quindi, se stavate pensando di aumentare il grado di sicurezza delle vostre attività online, siano esse da Smartphone, Tablet o PC questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare una soluzione.

Acquistando la soluzione entro il 7 dicembre il costo del primo anno sarà di 34,99€ anziché 94,99€ con un risparmio del 63%.

Ma anche la Norton Secure VPN per migliorare la sicurezza dei dati quando si naviga online è scontato da 69,99€ a 39,99€. Potete trovare tutti i dettagli alla seguente pagina del sito di Norton.

In alternativa anche NordVPN offre una soluzione alternativa interessante grazie alla criptazione dei dati in entrata e in uscita e alla politica zero log, con una offerta che regala ben 3 mesi di servizio.