Amazon avrebbe messo gli occhi sulla Formula 1 per portarla su Prime Video

Dopo la conferma ufficiale dell’arrivo di alcune partite della Champions League su Amazon Prime Video, in queste ore una nuova notizia indica che la piattaforma streaming di Amazon avrebbe posato gli occhi sulla Formula 1. Questa notizia non rimbalza in rete come un classico rumor, ma è stata confermata da Chase Carey, amministratore delegato uscente della Formula 1, ai giornalisti del Financial Times.

Si parla dell’arrivo delle gare di F1

Carey ha dichiarato di “avere avuto discussioni piuttosto importanti su Amazon e sulla intera piattaforma digitale“, aggiungendo che “rappresentano un partner di estrema importanza e una opportunità per noi di espandere e far crescere il nostro business“. Le discussioni fra i due colossi sarebbero nate dalla volontà della Formula 1 di espandere il proprio bacino di utenti, magari andando a stuzzicare l’interesse del pubblico giovane sempre più incline a fruire i contenuti sportivi su servizi di streaming online piuttosto che sui canali televisivi tradizionali.

Indipendentemente dalla percorribilità o meno di questa strada, il rapporto fra le due aziende (Amazon e Liberty Media, la compagnia che possiede e gestisce il campionato di Formula 1) richiederà del tempo per essere dettagliato in ogni singolo aspetto. Tant’è vero che, sempre secondo il Financial Tiimes, le posizioni espresse dalle due aziende sarebbero ancora parecchio distanti, soprattutto per quanto concerne l’aspetto economico per la trasmissione delle gare di F1 su Amazon Prime Video.

