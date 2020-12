Ora è ufficiale: Amazon trasmetterà in Italia alcune partite di Champions League

La notizia era già nell’aria e mancava solo l’ufficialità: Amazon trasmetterà in diretta alcune partite di Champions League del prossimo triennio (2021-2024), naturalmente attraverso il suo servizio di streaming Prime Video.

Amazon Prime Video trasmetterà le partite di Champions League

Amazon ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti per la trasmissione in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì di Champions League del triennio 2021-2024. Il colosso ha vinto il bando UEFA e trasmetterà anche la prestigiosa Supercoppa Europea, che vede sfidarsi ogni anno le squadre vincitrici di Champions League ed Europa League.

Le migliori partite del mercoledì acquisite da Amazon avranno sempre una squadra italiana nei gironi e arriveranno eventualmente fino alle semifinali (in caso di qualificazione, ovviamente). Gli altri due pacchetti del bando UEFA, che riguardano le 16 migliori partite del martedì più la finale e tutte le altre 104 partite sarebbero stato aggiudicati rispettivamente a Mediaset e Sky. Pur trattandosi di accordi in esclusiva, non è da escludere che Amazon, Mediaset e Sky possano accordarsi per trasmettere altre partite.

Le partite saranno trasmesse su Amazon Prime Video, ma non sappiamo ancora con certezza se saranno incluse nell’attuale abbonamento o se richiederanno “pacchetti” aggiuntivi (come nel caso di Prime Video Channel, che però tocca altri servizi di streaming). Vi terremo aggiornati ovviamente, quindi continuate a seguirci.

Amazon Prime Video, come saprete, è un servizio integrato e disponibile gratuitamente a tutti i clienti Prime, un abbonamento che offre numerosi servizi al costo di 36 Euro l’anno. Ulteriori informazioni su Amazon.it.