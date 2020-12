Su WhatsApp Web inizia a fare capolino il supporto alle chiamate

Se siete soliti utilizzare il client desktop di WhatsApp oppure WhatsApp Web, avrete sicuramente notato che su entrambi non è ancora possibile effettuare e ricevere chiamate e/o video chiamate. Come sappiamo, però, l’azienda di Facebook è da diverso tempo impegnata nel supporto a questa feature, come del resto avevamo visto circa due mesi fa all’interno di questa news.

Parte il rollout delle chiamate

Quest’oggi scopriamo che la funzione è attualmente in fase di rilascio per una nutrita fetta di utenti (evidentemente ancora poco significativa considerando l’enorme fetta di utenza che utilizza l’app di instant messaging), ovviamente in versione beta.

Una volta disponibile, nella porzione superiore della UI, di fianco il nome del contatto o della chat in cui si è presenti, compariranno due piccole icone a forma di telefono (chiamate) e fotocamera (video chiamate), entrambe accompagnate dall’etichetta “Beta”. WhatsApp ha previsto due interfacce differenti per la notifica di arrivo di una chiamata e della gestione dei comandi in chiamata, dove sono ben visibili i tasti rapidi per attivare/disattivare il microfono e la webcam.

Ad oggi non è chiaro quando la feature sarà disponibile per tutti, ma l’inizio del rollout della feature, sebbene sia in versione beta, ci avvicina sempre di più all’utilizzo di una funzione estremamente comoda e importante, soprattutto in questi mesi in cui le video chiamate sono diventate estremamente importanti per restare in contatto con i propri cari.