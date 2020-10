Ecco come funzioneranno le chiamate vocali e video su WhatsApp Web

Il team di sviluppo di WhatsApp Web ha rilasciato la versione 2.2037.6 in cui sono presenti alcune novità per quanto riguarda il supporto alle chiamate audio e video all’interno del client web di WhatsApp. Come sottolinea Wabetainfo, la funzione non è ancora disponibile a tutti ma altresì si trova in fase beta.

Novità aggiornamento 2.2037.6 WhatsApp Web

Chiamare un contatto o avviare una video chiamata ricalca grossolanamente le modalità che ormai siamo abituati a fare con le applicazioni mobile, qui evidentemente modificate per offrire una user experience consona ad un ambiente desktop.

Per ogni contatto, così come per le chat di gruppo, nell’angolo in alto a destra della chat sono presenti le icone per la chiamata audio o video. Quando si riceve una chiamata viene automaticamente mostrata una nuova schermata con tutti gli elementi necessari come ad esempio il tasto per accettare, rifiutare o ignorare la chiamata in ingresso, così come l’icona e il nome dell’utente dall’altro capo.

Discorso diverso quando si fa partire una telefonata: in questo caso la finestra è decisamente più minuta e dispone di alcuni comandi rapidi come ad esempio la possibilità di passare alla chiamata video, mutare il microfono, terminare la chiamata e quant’altro.

Ad oggi la funzione non è ancora disponibile al pubblico ma in beta ristretta, pertanto bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di poterla utilizzare liberamente.