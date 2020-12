Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 ricevono una feature utile con questo aggiornamento

In questo preciso istante, un nuovo aggiornamento software è in roll out per Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2, i due nuovi smartwatch del popolare brand cinese arrivati sul mercato italiano il mese scorso.

Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo update in roll out, per inciso, arriva pochi giorni dopo quello decisamente più corposo di inizio mese, che aveva esaltato l’anima sportiva di Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2, ed è decisamente meno pesante e ricco di novità.

Come potete vedere nello screenshot riportato, per effetto di questo nuovo aggiornamento, Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 passano alla versione firmware 5.0.3.01 e il registro delle modifiche elenca una sola nuova aggiunta, testualmente: «Adds the light upon notifications feature».

Essa consiste nell’illuminazione del display del wearable al momento della ricezione di una nuova notifica e, come di evince dallo screenshot, la sua attivazione passa attraverso il seguente percorso: Watch > Settings > Display and Brightness > Accendi in caso di notifica.

Come aggiornare Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2

Il nuovo aggiornamento è già disponibile al download per gli Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 italiani. L’installazione passa ovviamente attraverso lo smartphone al quale il wearable è abbinato: è sufficiente far uso della companion app Zepp, della connettività Bluetooth e di una connessione Wi-Fi o dati per effettuare il download del file OTA e per il suo trasferimento sullo smartwatch.