Nuovo aggiornamento per Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2: ecco le novità

Un nuovo aggiornamento software è in roll out proprio in questo momento per Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2, i due nuovi smartwatch del popolare brand cinese arrivati sul mercato italiano il mese scorso.

Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento in fase di rilascio mette ulteriormente in risalto l’animo sportivo dei due smartwatch, che già al lancio supportavano il tracciamento di 12 diverse modalità sportive, oltre a funzioni health come la misurazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24 con il sensore PPG BioTracker 2.

Con questo nuovo update, Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 passano alla versione firmware 5.0.1.05 e ottengono numerose novità interessanti. Ecco il changelog completo:

Aggiunta della funzione di riconoscimento della modalità di allenamento

Supporto fino a 90 modalità di allenamento

Supporto alla modifica della lista degli allenamenti

Lo schermo non si attiva più automaticamente quando arriva un nuovo messaggio

Aggiunte nuove lingue di sistema: catalano, ceco, greco, serbo, vietnamita, ucraino, ebraico, arabo.

Come aggiornare Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2

Il nuovo aggiornamento è già disponibile al download per gli Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 italiani. L’installazione passa ovviamente attraverso lo smartphone al quale il wearable è abbinato: è sufficiente far uso della companion app Zepp, della connettività Bluetooth e di una connessione Wi-Fi o dati per effettuare il download del file OTA e per il suo trasferimento sullo smartwatch.

Potrebbe interessarti anche: Recensione di Amazfit GTR 2