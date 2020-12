Risparmiate il 10% sullo store ufficiale Huawei grazie al nostro codice esclusivo

Se vi siete persi la nostra live dedicata alle offerte Huawei per Natale non disperate, vi spieghiamo come poter ottenere il 10% di sconto su alcuni prodotti presenti sullo Huawei Store utilizzando il nostro codice esclusivo.

Il codice, valido solo per la giornata odierna, vi consente di risparmiare sull’acquisto di notebook, smartphone, cuffie e smartphone, ottime idee regalo per voi o per i vostri cari. Ecco nel dettaglio quali sono i prodotti che partecipano alla promozione. E se quello che cercate non è nella lista, non disperate, abbiamo un’altra soluzione.

Se state cercando un notebook in grado di garantirvi ottime prestazioni, ecco Huawei MateBook X Pro 2020(qui la nostra recensione), disponibile in due varianti, con 16-512 GB e 16GB-1TB, con scheda grafica dedicata, schermo da 13,9 pollici con rapporto 3:2 e CPI Intel Core i7 10510U di decima generazione. Lo potete acquistare a partire da 1.169 euro invece di 1.299 euro

In offerta per voi anche il più recente dei top di gamma Huawei per quanto riguarda gli smartphone. Parliamo di Huawei Mate 40 Pro (qui trovate la nostra recensione), disponibile nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 1.124 euro invece di 1.249 euro.

Non mancano gli smartwatch più recenti, come Huawei Watch Fit, una insolita via di mezzo tra una smartband e uno smartwatch, e Huawei GT2 Pro, un orologio dalle linee classiche. Il primo può essere vostro a 89 euro invece di 99 euro mentre il secondo è disponibile a 206 euro invece di 229 euro.

Non mancano ovviamente le offerte dedicate a chi vuole acquistare cuffie di qualità: le Huawei FreeBuds Pro (qui la nostra recensione) sono in offerta a 134 euro invece di 149 euro mentre le Huawei FreeBuds Studio possono essere vostre a 224 euro invece di 249 euro.

In promozione, infine, anche gli occhiali Huawei X Gentle Monster Eyewear II, che con il codice sconto possono essere acquistati a 269 euro invece di 299 euro.

Per ottenere i prezzi indicati (scontati del 10% rispetto al prezzo normale) vi basterà inserire il codice sconti indicato qui sotto nel carrello. Ricordate che la promozione è valida solamente fino alla mezzanotte di oggi, quindi non lasciatevi scappare questa occasione.

Codice sconto 10%: ATUTTOANDROID2020

Se quello che cercate non è tra i prodotti che vi abbiamo elencato. Per tutti gli altri prodotti dello Huawei Store è disponibile uno sconto del 5% utilizzando il codice AXMAS2020.