Epilogo amaro per Euromediashop: sito down, pagina Facebook cancellata e telefono muto

Alla fine l’epilogo è stato dei più prevedibili: il sito Euromediashop è down, la pagina Facebook è stata cancellata e al telefono non risponde più nessuno. La vicenda sembra dunque concludersi nel peggiore dei modi, anche e soprattutto per gli utenti che avevano posto fiducia nel titolare Christian Ciciriello.

Euromediashop è sparito: la truffa si è consumata?

Noi vi avevamo messo in guardia: acquistare da Euromediashop, viste le premesse e i numerosi dettagli sospetti, non sarebbe stata una scelta particolarmente saggia. Nel cercare di capire se potesse trattarsi di una truffa, vi avevamo avvisato di evitare acquisti: il metodo di pagamento con ricarica Postepay, unito ai prezzi troppo bassi per essere veri e al mistero della sede del magazzino di Brindisi (con cartello svanito) erano tutti campanelli di allarme (forse più campane vere e proprie).

Oggi, 10 dicembre 2020, è il giorno indicato da Euromediashop per l’arrivo delle promesse PlayStation 5, introvabili ovunque e invece “disponibili” nel negozio online addirittura a prezzi scontati. Euromediashop è invece sparito nel nulla: il sito non è raggiungibile, la pagina Facebook è stata cancellata e al telefono non risponde nessuno.

Evidentemente anche le parole rilasciate nei giorni scorsi dal titolare, Christian Ciciriello, erano solo un modo per prendere tempo e preparare il campo a quella che sembra proprio essersi trasformata in una vera truffa ai danni dei consumatori. Al momento non risultano acquisti realmente consegnati e probabilmente diversi utenti hanno già denunciato la cosa alle Forze dell’Ordine dopo essersi lasciati ingannare nell’esecuzione dei bonifici.

Come si evolverà la situazione ce lo dirà solo il tempo e le relative indagini: in caso di novità non mancheremo di tornare sull’argomento. Avete acquistato qualcosa da Euromediashop? Speriamo per voi di no, a questo punto.

