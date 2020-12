Tanta tecnologia in offerta da Cdiscount per il Black Friday francese

Il Black Friday francese è stato ritardato di una settimana e di conseguenza i rivenditori online transalpini stanno proponendo oggi le proprie offerte: tra questi Cdiscount, sito che spedisce anche verso l’Italia. Andiamo a scoprire insieme i migliori sconti sulla tecnologia messi a disposizione.

Le offerte Cdiscount del Black Friday francese

Le offerte del Black Friday sono disponibili da oggi in Francia e Cdiscount, rivenditore molto popolare oltralpe, non si è ovviamente tirato indietro. Gli acquisti possono essere fatti tranquillamente anche dall’Italia, a patto di accettare una spesa di spedizione aggiuntiva (si parte da 5,99 euro per i prodotti meno costosi per arrivare fino a 89,99 euro per quelli sopra gli 800 euro). Scopriamo le proposte più interessanti sulla tecnologia: fate attenzione ai notebook, in quanto le tastiere non sono come le nostre (hanno layout AZERTY e non QWERTY).

