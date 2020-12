Tech Data è il distributore ufficiale di Google Glass Enterprise Edition 2 in Europa

Per quanto il progetto Google Glass non abbia avuto un seguito importante come prodotto commerciale, in realtà in tantissimi contesti lavorativi è uno dei dispositivi più utili e apprezzati da importanti multinazionali. Google Glass Enterprise Edition 2, l’ultima versione del wearable di Google per le aziende, può essere finalmente distribuita in Europa tramite Tech Data.

Tech Data al fianco di aziende e partner

L’azienda, infatti, è diventata distributore ufficiale di Google Glass Enterprise Edition 2 in Europa garantendo così l’accesso alla tecnologia ad una miriade di aziende che guardano nel prodotto del colosso di Mountain View per incrementare l’efficienza sul lavoro dei propri dipendenti.

Luc van Huystee, Vice Presidente Tech Data in Europa, indica Google Glass Enterprise Edition 2 come “un prodotto rivoluzionario che rivoluziona il modo in cui i professionisti possono comunicare, collaborare e apprendere in tempo reale mentre svolgono il loro lavoro quotidiano.” Del resto basta fare un rapido tour all’interno della pagina del prodotto, per scoprire una lunga lista di aziende leader nei propri settori che hanno implementato Google Glass Enterprise Edition 2 nel proprio workflow con importanti benefici.

Basato su Android e sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR1, il prodotto di Google permette ai lavoratori di comunicare in tempo reale con i colleghi, migliorare il problem solving, abbattere barriere geografiche e molto altro. Come distributore ufficiale, Tech Data si affiancherà ai propri partner per aiutarli nello sviluppo di soluzioni personalizzate per i clienti finali.