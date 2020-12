eBay prepara i regali di Natale: offerte fino al 50% su tantissimi prodotti tech

Messi in archivio il Black Friday e il Cyber Monday 2020, eBay si getta a capofitto sui regali di Natale: gli Imperdibili in versione natalizia raccolgono tantissime offerte, che possono arrivare fino al 50% e soprattutto comprendono una sfilza di prodotti tech.

Offerte di Natale di eBay (fino al 50%)

Prima di entrare nel merito delle offerte disponibili, è bene precisare che eBay mette a disposizione la spedizione rapida e gratuita e la classica “garanzia cliente eBay”.

L’iniziativa promozionale reca il titolo “I tuoi regali di Natale fino al -50%” e la selezione di offerte di eBay comprende tanti e vari prodotti. Eccoli già suddivisi in base alla categoria di appartenenza.

Smartphone Android e iPhone in offerta su eBay

Wearable in offerta su eBay

Computer, tablet e accessori in offerta su eBay

Smart TV in offerta su eBay

Altri prodotti in offerta su eBay

Queste e tutte le altre offerte – inclusa una selezione di prodotti ricondizionati – sono disponibili al link sottostante:

Offerte di Natale di eBay (fino al 50%)

