Ecco il Black Friday secondo Microsoft: offerte sulla gamma Surface e Xbox

Il Black Friday e il Cyber Monday arrivano anche per Microsoft, che lancia una serie di offerte sui suoi prodotti: l’iniziativa dedicata al Black Friday 2020 è disponibile fino al 30 novembre, giorno in cui prenderanno il via le proposte del Cyber Monday, che si protrarranno per una settimana. Pronti a scoprire tutto?

Le offerte del Black Friday 2020 Microsoft

Le offerte Microsoft per il Black Friday di quest’anno riguardano sia i prodotti Surface, con sconti fino a 500 euro, sia il ramo Xbox, anche se naturalmente non possiamo ancora aspettarci sconti sulle nuovissime console Xbox Series X e Series S. Ecco le iniziative pensate dalla casa di Redmond per la settimana del venerdì nero:

Microsoft mette inoltre a disposizione consegne gratuite, 60 giorni per i resi senza costi e 90 giorni di assistenza gratuita su Surface.

Le offerte del Cyber Monday 2020 Microsoft

Microsoft non si ferma qui e annuncia anche le offerte per il Cyber Monday 2020 e la prossima settimana, che in parte prolungano quelle viste qui sopra. Ecco le proposte valide dal 30 novembre al 6 dicembre 2020:

Microsoft Surface Pro 7: sconti fino al 25% incluse le configurazioni Intel Core i7 e i pacchetti con tastiera dei modelli i5 128 e 256 GB

Microsoft Surface Laptop 3: sconti fino al 29% con offerte sull’intera gamma (13″ e 15″)

Microsoft Surface Book 3: sconti fino al 15% sulle configurazioni selezionate da 13″ e 15″

Microsoft Surface Go 2: sconti fino al 29%, anche sui pacchetti con tastiera inclusa nella configurazione Core M Wi-Fi 128 GB

fino al 10% di sconto per studenti, insegnanti e genitori su Surface Laptop Go, Surface Pro X, Headphones 2 e Earbuds

50 euro di sconto sulle Xbox One S selezionate

Xbox Digital Game Sale: fino al 60% di sconto sui giochi selezionati, tra cui FIFA 21, Watch Dogs Legion e Marvel’s Avengers

Xbox Game Pass: primo mese di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro (con Live Gold incluso)

Per scoprire tutte le offerte Microsoft di Black Friday e Cyber Monday potete seguire il link qui di seguito:

Offerte per categoria