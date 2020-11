Anche Ubisoft svela numerosi sconti per il Black Friday

Ubisoft è una delle software house più importanti al mondo, culla di alcuni fra i titoli più apprezzati degli ultimi anni che hanno emozionato milioni e milioni di videogiocatori in tutto il mondo grazie a storie mozzafiato e grafica sempre ad alti livelli.

Tanti giochi tripla A in sconto

In queste ore il colosso francese svela la sua ricca selezione di titoli in offerta per il Black Friday, con titoli tripla A in sconto da non lasciarsi scappare per tuffarsi in tante nuove avventure. Infatti, fino al prossimo 3 dicembre, sarà possibile godere anche fino all’80% di sconto su alcuni titoli selezionati, mentre già da oggi è disponibile una importante occasione con il 25% di sconto per acquistare l’ultimissimo Watch Dogs: Legion.

Se acquisterete il gioco prima della fine di questo weekend, avrete l’opportunità di ricevere un ulteriore 20% di sconto sull’ordine effettuato, mentre durante il Cyber Weekend (27, 28 e 29 novembre), saranno disponibili sconti flash di 24 ore con ulteriori vantaggi su tantissimi titoli AAA.

Le offerte di Ubisoft per il Black Friday e il Cyber Monday sono disponibili tramite questo link, con molti altri in arrivo nei prossimi giorni. Quale gioco avete preso di mira per questo Black Friday? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.