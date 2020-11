Dazn non funziona, impossibile fare il login: “si è verificato un errore” (risolto)

Dazn non funziona, impossibile fare il login: "si è verificato un errore"...

A ridosso dell’inizio di Juventus Cagliari, nella giornata di campionato, DAZN sembra avere problemi per molte persone che non riescono ad effettuare il login. Purtroppo si tratta di un problema comune a più persone, ergo non preoccupatevi.

DAZN è down: impossibile loggarsi

Continuano i disservizi di DAZN, questa volta colpiscono il sistema di login che risponde sempre con un messaggio di errore, anche inserendo email e password corretti.

Il messaggio che compare è il seguente:

Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova.

Error code 10-000-000

Purtroppo non c’è nulla che voi possiate fare, si tratta a tutti gli effetti di un disservizio per cui è DAZN stessa che deve provvedere a correggere il problema. A nulla servirà quindi fare il recupero o il cambio password, riavviare il dispositivo o provare da un altro device.

Vi terremo aggiornati in questa pagina, nel frattempo se il vostro problema è un altro potete consultare la nostra guida riguardo i malfunzionamenti di DAZN.

Aggiornamento ore 22:03: il problema è stato risolto.