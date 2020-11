Google rilascia una versione di Chrome apposita per la CPU Apple M1

Google ha rilasciato una versione per Mac del browser Google Chrome ottimizzata per Apple Silicon, il primo processore disegnato dal colosso di Cupertino e che ha fatto il suo esordio ufficiale sulla serie MacBook Air.

Google Chrome ha una versione per la nuova CPU di Apple

Per scaricare Google Chrome per Apple Silicon è sufficiente andare sulla pagina dedicata e dovrebbe apparire la possibilità di scegliere tra la versione con CPU Intel e quella con CPU Apple, così come mostrato dalla seguente immagine:

Purtroppo pare che tale nuova versione del browser avesse dei problemi (si parla di “arresti anomali imprevisti”) e, per tale motivo, il team di Google l’ha ritirata. Agli utenti che hanno fatto in tempo ad installarla il colosso di Mountain View consiglia di procedere come segue:

Aprire le Preferenze di Sistema. Accedere a Sicurezza e privacy. In alto, selezionare Privacy. A sinistra, selezionare Bluetooth. Sotto le applicazioni approvate, selezionare aggiungi applicazione (+). Selezionare Google Chrome. Riavviare Chrome.

Un’alternativa è disinstallare la nuova versione e scaricare la normale variante Intel fino al rilascio di un aggiornamento.

Il supporto per Apple Silicon arriva con Google Chrome 87, versione che porta con sé anche altre novità, come una riduzione fino a 5 volte dell’utilizzo della CPU, un aumento di oltre un’ora della durata della batteria e un aumento della velocità di caricamento del 25%.

L’icona ha la sua importanza

E tra le novità della versione 87 di Google Chrome per macOS vi è anche una nuova icona quadrata con gli angoli arrotondati, studiata probabilmente per adattarsi meglio al linguaggio di progettazione di macOS Big Sur.

Pare che il team di sviluppatori stia anche valutando altre opzioni per l’icona del browser da usare su macOS, così come svelato da uno di essi su Twitter:

Voi tra queste tre possibili icone quale trovate più adatta alla nuova interfaccia del sistema operativo di Apple?