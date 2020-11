Come varia il prezzo della Fiat 500 elettrica in Europa e in Italia

Come varia il prezzo della Fiat 500 elettrica in Europa e in...

Che Fiat stia puntando molto sull’elettrico non è ormai una novità, e l’ottima risposta del mercato interno ed estero indica che effettivamente c’è molta richiesta di questo genere di soluzioni. Guardando però ai listino prezzi della Nuova Fiat 500 elettrica, scopriamo che è presente una bella discrepanza fra quelli relativi al mercato europeo e quelli indicati per il nostro Paese.

Un listino prezzi punitivo per l’Italia

Infatti, confrontando i prezzi di Italia, Francia, Germania e Portogallo, è facile notare quasi 4000 euro di differenza fra il listino prezzi del modello Action per il mercato tedesco e quello italiano. Entrando però nel dettaglio, vediamo che il modello Action ha i seguenti prezzi:

Italia a 26.150 euro (22% IVA);

(22% IVA); Francia a 24.500 euro (20% VAT);

(20% VAT); Portogallo a 23.800 euro (23% VAT);

(23% VAT); Germania a 22.966 euro (16% VAT).

Com’è possibile notare la Germania è il paese che offre il prezzo più basso per acquistare l’auto elettrica di Fiat, mentre le Francia è l’unica che più o meno si avvicina ai 26.150 euro richiesti in Italia per acquistare la Nuova Fiat 500 Elettrica.

Stessa cosa si può dire anche per i modelli Passion e Icon:

Passion Italia a 29.900 euro (22% IVA); Francia a 27.500 euro (20% VAT); Portogallo a 26.800 euro (23% VAT); Germania a 26.865 euro (16% VAT).

Icon Italia a 31.400 euro (22% IVA); Francia a 34.900 euro (20% VAT); Portogallo a 33.900 euro (23% VAT); Germania a 34.020 euro (16% VAT).



Ma non tutto così catastrofico come sembra: in alcuni casi è pur sempre possibile sfruttare gli incentivi per acquistare un’auto elettrica.