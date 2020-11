Zepp Z è ufficiale, con un design senza tempo e tanta tecnologia

Nel corso di un evento in live streaming nel quale ha voluto fare il punto della situazione, Zepp ha presentato oggi il nuovo indossabile Zepp Z, uno smartwatch ispirato chiaramente ai cronografi meccanici.

Il nuovo dispositivo va a combinare la tradizione artigianale con materiali di alta qualità, per creare uno smartwatch premium a cui non manca davvero nulla. Ottima autonomia, tanta intelligenza artificiale grazie a un chip RISC-V per convertire i dati raccolti in informazioni utili per l’utente.

Zepp Z è realizzato a partire da un unico pezzo in lega di titanio, per garantire la massima resistenza a fronte di una estrema leggerezza. Grazie alla tecnologia NTC è presente un nanorivestimento che lo rende incredibilmente resistente ai graffi, per garantire un’ottima durabilità. Lo smartwatch può essere controllato attraverso tre pulsanti posti sul lato destro, con un’esperienza d’uso semplice e intuitiva.

Con la modalità Always-On Display le informazioni mostrate da Zepp Z sono sempre perfettamente visibili: a partire dall’ora per passare alle metriche di salute grazie a Health Key. Il tasto laterale può essere personalizzato per misurare istantaneamente la frequenza cardiaca, il valore SpO2 o il livello di stress.

Ricca la dotazione tecnica di questo smartwatch, che include il sistema di valutazione della salute PAI, che abbiamo già apprezzato su numerosi smartwatch della “gemella” Amazfit. Non manca la valutazione del sonno che può includere anche i pisolini effettuati durante il giorno, nell’intervallo tra le 11:00 e le 18:00. Vediamo di riepilogare le caratteristiche tecniche di Zepp Z, prima di parlare di prezzi e disponibilità.

Si parte dunque da uno schermo AMOLED da 1,39 pollici, di forma circolare, con una risoluzione di 454 x 454 pixel (326 ppi) e luminosità massima di 550 nits, protetto da un vetro temperato. È presente un sensore ottico BioTracker 2.0 per la misurazione dei parametri vitali, oltre a giroscopio, accelerometro, sensore di pressione dell’aria e di luminosità.

Non mancano il GPS/GLONASS e Amazon Alexa, assistente digitale in grado di fornire risposte e aiuto all’utente, anche tramite i comandi vocali. Il collegamento con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0 e l’app Zepp. compatibile con Android e iOS. Zepp Z misura il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e il livello di stress, per capire quando è il momento di prendersi una pausa.

È presente la certificazione di impermeabilità che consente immersioni fino a 50 metri: potrete utilizzare lo smartwatch anche in piscina o correndo sotto la pioggia senza paura di danneggiarlo. Zepp Z può tracciare dodici modalità sportive, tra cui le classiche corsa all’aperto, bici, nuoto, tapis roulant e molto altro.

La batteria da 340 mAh garantisce fino a due settimane di autonomia con un uso tipico e fino a 30 giorni con un utilizzo base. La ricarica, possibile attraverso un carica batterie magnetico, richiede circa due ore e mezza.

Zepp Z è disponibile da oggi sullo store ufficiale al prezzo di partenza di 349,90 euro.