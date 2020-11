Tanta tecnologia nel Black Friiiiiday di MediaWorld, valido fino al 30 novembre

MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – si appresta a lanciare una nuova iniziativa promozionale valida sia sullo store online che nei negozi fisici: il “Black Friiiiiday” sarà attivo dal 19 al 30 novembre 2020 e comprende una vastissima selezione di offerte tech.

Il nuovo volantino di offerte, scovato in anticipo da Ultimoprezzo, subentra a quello omonimo e già interessante valido in questo momento e sarà attivo anche nei giorni caldi del Black Friday e al Cyber Monday 2020.

Offerte “Black Friiiiiday” di MediaWorld (19 – 30 novembre 2020)

Come detto, il nuovo volantino “Black Friiiiiday” di MediaWorld sarà disponibile tanto online quanto negli store fisici del noto rivenditore. Per gli acquisti effettuati online, non mancherà la possibilità di optare per il ritiro gratuito in negozio, anche se, data la situazione attuale a livello nazionale, potrebbe essere ugualmente preferibile la consegna a domicilio.

Per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro, MediaWorld offrirà come sempre la possibilità del pagamento in 20 rate con finanziamento a tasso zero.

Passiamo ora alle offerte dell’imminente “Black Friiiiiday” di MediaWorld, già suddivise per categoria.

iPhone e smartphone Android in offerta da MediaWorld

Wearable in offerta da MediaWorld

Apple Watch 3 a 189 euro

Fitbit Versa 2 a 149 euro

Huawei Watch Fit a 99 euro

Xiaomi Mi Smart Band 4 a 19,99 euro

Apple AirPods a 129 euro

Samsung Galaxy Buds Live a 125 euro

Bose Soundlink AE II a 129 euro

Sony WF-XB700 a 69 euro

Tablet in offerta da MediaWorld

Samsung Galaxy Tab S6 a 339 euro

Samsung Galaxy Tab A7 LTE 249 euro

Lenovo Tab M10 Plus a 199 euro

Samsung Galaxy Tab A T515 LTE a 179 euro

Computer e accessori in offerta da MediaWorld

Apple MacBook Air 13″ 256GB i5 a 1.149 euro

MSI GF65 Thin a 1.199 euro

Acer Aspire 5 a 999 euro

Microsoft Surface Pro 7 a 799 euro

Acer 15-DW1080NL a 679 euro

Lenovo Ideapad 3 a 549 euro

Samsung Galaxy Book S a 899 euro

Samsung Galaxy Book Flex a 1.299 euro

HP ALL IN ONE 22-DF0079NL a 499 euro

Acer ALL IN ONE C24-963 a 699 euro

MSI MAG Codex 5 a 1.799 euro

HP TP01-0059NL a 599 euro

Lenovo Ideacentre 3 a 499 euro

Sedia gaming HP Omen Citadel a 249 euro

Monitor Acer HA270Abi a 129 euro

Monitor HP 24F a 99 euro

Stampante laser HP M28A a 79 euro

Tastiera gaming Razer Blackwidow a 64 euro

Mouse gaming Razer Viper Mini a 34 euro

Fritz Box 7530 a 99 euro

Huawei Router AX3 a 39 euro

Logitech K400 a 21 euro

Logitech tastiera+mouse a 19,99 euro

Smart TV in offerta da MediaWorld

LG OLED 55CX a 1.299 euro

Samsung QLED 75Q90T a 2.499 euro (300 euro di rimborso)

Sony KD75XH8096 a 999 euro

LG 70UN70706 a 599 euro

Sony OLED 65A8 a 1.999 euro

Samsung QLED 65Q60T a 799 euro

Sony OLED 55AG9 a 1.599 euro

Samsung QLED 55Q95T a 1.399 euro (200 euro di rimborso)

Samsung QLED 55Q82T a 799 euro

Sony 55XH9096 a 699 euro

Sony 55X7056 a 499 euro

Samsung 55TU7090 a 399 euro

Samsung The Sero 43LS05T a 999 euro

Smart Home in offerta da MediaWorld

Altri prodotti in offerta da MediaWorld

Nintendo Switch Lite a 189 euro

Nintendo Switch Joy a 299 euro

PS5 Pulse 3D Wireless Headset a 99 euro

PS5 Dualsense a 69 euro

PS5 Charging Station a 29 euro

DJI Mini 2 Combo a 599 euro

Xiaomi Monopattino elettrico 1S a 329 euro

Segway-Ninebot E45E a 599 euro

Vivo S2 a 229 euro

Queste e tutte le altre offerte “Black Friiiiiday” di MediaWorld sono visibili nella galleria seguente.