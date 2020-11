È arrivato il Black Friiiiiday di MediaWorld con tantissime offerte interessanti

MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – lancia oggi una nuova iniziativa promozionale valida sia sullo store online che nei negozi fisici: il “Black Friiiiiday” sarà attivo dal 9 al 18 novembre 2020 e comprende una vastissima selezione di offerte tech, tra le quali spicca il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip (qui la nostra recensione) che, grazie ad una combinazione di fattori, raggiunge un prezzo finale mai visto.

La marcia di avvicinamento al Black Friday e al Cyber Monday 2020 veri e propri prosegue dunque a colpi di anticipazioni: di recente abbiamo visto le mosse di Amazon, Unieuro ed ePrice. Oggi, invece, tocca di nuovo a MediaWorld.

La pagina del sito di MediaWorld dedicata al “Black Friiiiiday” chiarisce che il volantino è attivo sia online che in negozio e che si articola in offerte su smartphone (sia Android che iOS), tablet, wearable e tanto altro, così come in offerte lampo. Per gli acquisti effettuati online, non manca la possibilità di optare per il ritiro gratuito in negozio, tuttavia, a seconda della zona in cui vi troviate (in ossequio al DPCM del 3 novembre), potrebbe essere ugualmente preferibile la consegna a domicilio.

Offerte “Black Friiiiiday” di MediaWorld (9 – 18 novembre)

Prima di vedere una selezione più ampia, c’è una singola offerta che merita di essere evidenziata. Se fino a questo momento avevate guardato con curiosità gli smartphone pieghevoli ma i costi proibitivi vi avevano fatti desistere, questa è un’occasione da cogliere al volo: Samsung Galaxy Z Flip è scontato a 999 euro, ma il prezzo finale è ben più clamoroso: grazie alla promozione di Samsung che permette di ottenere 500 euro di voucher sull’acquisto dei suoi pieghevoli (trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato), si arriva a 499 euro. Ve ne abbiamo parlato più nel dettaglio in questo nostro articolo dedicato.

Passiamo adesso alle offerte del “Black Friiiiiday” di MediaWorld, ovviamente suddivise per categoria per comodità di consultazione.

iPhone e smartphone Android in offerta da MediaWorld

Wearable in offerta da MediaWorld

Tablet computer e accessori in offerta da MediaWorld

Console in offerta da MediaWorld

Smart TV e accessori in offerta da MediaWorld

Tramite la galleria sottostante potete sfogliare virtualmente il volantino di MediaWorld, mentre al seguente link trovate tutte le altre offerte:

