JerryRigEverything strapazza iPhone 12 Pro Max e 12 mini

Qualche settimana fa JerryRigEverything testava la durevolezza e la qualità costruttiva di iPhone 12 Pro, ed in queste ore il famoso youtuber torna nuovamente a strapazzare gli ultimi smartphone di fascia alta di Apple con un test che prende in esame iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini.

Buona resistenza anche ai graffi

Come avevamo già visto nel link ad inizio news, per quest’anno l’azienda di Cupertino ha utilizzato una particolare lavorazione del display etichettata come “Ceramic Shield“: questi piccoli cristalli di ceramica permettono ai pannelli di resistere meglio a danni causati da urti e cadute, ma purtroppo non offre riparo dai graffi.

La cosa viene nuovamente sottolineata durante il test di resistenza dei display di iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini, dove entrambi iniziano a mostrare graffi già a partire dal livello 6 della scala di Mohs. C’è da dire, però, che il display OLED dei due smartphone è in grado di resistere a 50 secondi di contatto con la fiamma di un accendino senza evidenziare danni o pixel bruciati, un risultato che potrebbe essere legato all’utilizzo dei cristalli in ceramica.

Bene la resistenza del telaio di entrambi, soprattutto per quanto riguarda il test di piegamento dove ambo i telefoni resistono senza esitazioni alla forza esercitata da JerryRigEverything. Se siete curiosi di scoprire come se la sono cavata gli iPhone 12 potete controllare il video di YouTube qui in basso.

