Ecco come ricevere uno sconto del 30% con Amazon Business

Amazon non è solo il punto di riferimento per i privati cittadini che si affidano all’eCommerce per acquistare prodotti di ogni tipo, ma è anche il servizio tramite cui le aziende fanno business. In questo senso il colosso statunitense svela una interessante offerta per il settore business in attesa dell’arrivo vero e proprio del Black Friday.

30% di sconto per il primo ordine

Creando un nuovo account gratis su Amazon Business entro il 23 novembre 2020, sarà possibile ricevere il 30% di sconto sul primo ordine fino a 200 euro di spesa utilizzando il codice BFB2B20. Ci teniamo a precisare alcune informazioni per rendere più chiaro l’utilizzo della offerta:

l’offerta è valida dal 9 al 30 novembre 2020;

è limitata ad un solo ordine e solo tramite account Amazon Business;

il codice sconto soprastante potrà essere utilizzato entro 48 ore dalla verifica dell’account e non oltre le ore 23:59 del 30 novembre;

l’offerta è valida per i primi 10.000 account creati su Amazon Business;

l’offerta è limitata ad acquisti dal valore massimo di 200 euro ricevendo fino a 60 euro di sconto su una o più transazioni;

per utilizzare l’offerta è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click;

l’offerta si applica esclusivamente sui prodotti e contenuti digitali venduti da Amazon UE S.a.r.l e da Amazon Media UE S.a.r.l.

Crea un nuovo account gratis su Amazon Business