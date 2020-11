Google Stadia in regalo ai fedeli di YouTube Premium: come ottenerla

Ve ne avevamo parlato settimana scorsa ma adesso è ufficiale: anche in Italia per tutti gli iscritti da più di anno a YouTube Premium c’è un ricco regalo: Google Stadia. Vi spieghiamo come funziona la promozione e come ottenerla.

Per chi non lo conoscesse, Google Stadia è il servizio di gaming sul cloud del colosso di Mountain View che permette agli utenti di giocare ad una lunga lista di giochi, costantemente aggiornata mese dopo mese, semplicemente tramite una connessione ad Internet e senza bisogno di possedere una console vera e propria.

Google Stadia Premiere Edition: la promozione

L’assistenza clienti lo aveva confermato ad alcuni utenti già nei giorni scorsi in quanto all’estero la promozione era già partita. Per tutti coloro che hanno fatto l’abbonamento dal 6 novembre 2019, sarà possibile ricevere gratuitamente il Google Stadia Premiere Edition, per giocare e dilettarsi con la nuova console di casa Mountain View.

Il bundle Google Stadia Premiere Edition offre:

il controller Stadia Clear White;

1 alimentatore per controller Stadia;

1 Google Chromecast Ultra – vi consigliamo di leggere questa piccola guida su come raffreddare il dongle in caso di gaming prolungato;

1 alimentato per Google Chromecast Ultra con porta Ethernet.

Google Stadia Premiere Edition ha un costo pari a 99,99 euro e da quanto apprendiamo dalla comunicazione, l’offerta sarà estesa non solo all’Italia ma anche al Canada, Germania, Spagna e Francia.

Come ottenere Google Stadia gratis

Per richiedere la console in regalo è sufficiente recarsi alla pagina ufficiale della promozione e cliccare il pulsante “Richiedi il tuo regalo“, dopodiché riceverete via mail le istruzioni per completare l’acquisto senza alcun costo aggiuntivo.

I requisiti sono i seguenti:

disporre di un abbonamento a pagamento attivo a YouTube Premium in data 06 novembre 2020 .

. avere almeno 18 anni ed essere residenti in Italia.

accettare i seguenti Termini e condizioni entro il 20 novembre 2020 alle 23:59 (UTC+0) . L’Offerta sarà disponibile in base all’ordine di richiesta.

. L’Offerta sarà disponibile in base all’ordine di richiesta. creare o disporre di un account Stadia Pro esistente o averne avuto uno in passato, incluse le versioni di prova di Stadia Pro, con lo stesso Account Google utilizzato per l’abbonamento YouTube Premium entro il 29 novembre 2020 alle 23:59 (UTC+0) .

L’offerta termina il 31 dicembre 2020 alle 23:59.