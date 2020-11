In Francia si può guardare Netflix in diretta, come se fosse un canale TV qualsiasi

In Francia si può guardare Netflix in diretta, come se fosse un...

Netflix è diventato per molti il mezzo ideale con cui staccare la spina a problemi e pensieri della giornata e prepararsi alla notte. Pizza, birra e Netflix sono spesso tre parole magiche. Ci sono occasioni in cui non si hanno nemmeno le forze mentali per scegliere cosa guardare, e si vorrebbe approcciare una serie TV come se fosse trasmessa da un canale tradizionale, senza possibilità di scelta.

Per gli amici francesi questo scenario è già reale. Netflix consente in Francia di selezionare la modalità Direct, che modifica l’approccio alla piattaforma: una volta scelta, il software “passa” i contenuti più popolari del Paese e del mondo, e non quelli basati sui nostri interessi o abitudini, proprio come farebbe un’emittente televisiva qualsiasi.

Un altro punto di contatto tra le emittenti e la novità di Netflix è il fatto che la programmazione di Direct viene comunicata cinque giorni prima, per cui potenzialmente l’utente è già a conoscenza di cosa troverà nel momento in cui si approccia a Direct.

La nuova funzionalità di Netflix è interessante, e l’azienda dice di averla rilasciata in Francia poiché è un Paese tradizionalmente molto legato ai canali TV in diretta, ma non è da escludere che, se dovesse avere successo, un giorno Direct possa attraversare le Alpi.

A parer vostro avrebbe successo in Italia?