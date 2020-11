Xiaomi lancia Mi NoteBook 14 e-Learning Edition e Mi Pocket Power Bank Pro

Xiaomi ha lanciato oggi in India Mi NoteBook 14 e-Learning Edition, il notebook più conveniente della sua gamma. Il computer portatile è trainato dal processore Intel Core i3 di decima generazione e presenta un design simile a Mi NoteBook 14 che è stato presentato lo scorso giugno. Xiaomi ha inoltre lanciato Mi Pocket Power Bank Pro.

Specifiche di Xiaomi Mi NoteBook 14 e-Learning Edition

Mi NoteBook 14 e-Learning Edition è alimentato dal processore Intel Core i3-10110U ed è dotato di 8 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz e di un SSD SATA 3 da 256 GB. Lo schermo è Full HD da 14 pollici (1920 x 1080) con un rapporto di 16:9 e cornici non troppo spesse che racchiudono una webcam.

Il notebook di Xiaomi dispone di 2 porte USB 3.1 Type-A Gen 1, 1 porta USB 2.0 Type-A, 1 porta HDMI, un jack combinato per cuffie e microfono e un jack DC per l’alimentazione. La connettività wireless include Wi-Fi dual-band 802.11ac e Bluetooth 5.0.

Mi NoteBook 14 e-Learning Edition viene fornito con una batteria da 46 Wh e l’alimentatore da 65 W, mentre sul fronte software, la dotazione include Windows 10 Home Edition con due utilità preinstallate da Xiaomi: Mi Blaze unlock e Mi QuickShare.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Mi NoteBook 14 e-Learning Edition

Xiaomi Mi NoteBook 14 e-Learning Edition è già disponibile sul sito web di Xiaomi e su Amazon.in a un prezzo di lancio di 34.999 rupie (circa 400 euro), tuttavia Xiaomi offre anche uno sconto aggiuntivo del 10% fino a 1,500 rupie (circa 17 euro) per gli utenti di carte SBI e HDFC rispettivamente su Amazon e Mi.com, ma una volta scaduta l’offerta di lancio, il notebook sarà venduto al dettaglio per 44.999 rupie (circa 515 euro). Al momento non abbiamo informazioni in merito alla sua commercializzazione in altri paesi.

Specifiche di Mi Pocket Power Bank Pro

Xiaomi ha lanciato in India anche Mi Pocket Power Bank Pro che è una versione rinominata di Mi Power Bank 3 Pocket Edition recentemente lanciato in Cina, ma si distingue da quest’ultimo per la verniciatura di colore nero.

Il nuovo power bank di Xiaomi è il più compatto e veloce dell’azienda mai visto in India e viene fornito con la capacità standard di 10.000 mAh. Il corpo è realizzato in policarbonato e ABS e offre 2 porte USB Type-A (uscita), 1 porta USB Type-C (ingresso / uscita) e 1 porta MicroUSB (uscita).

Mi Pocket Power Bank Pro eroga corrente a una velocità massima di 22,5 W e supporta anche altre velocità di ricarica come 22,2 W, 15 W, 12 W (solo tramite Tipo A), inoltre offre una modalità di ricarica minima per accessori come TWS, fitness tracker e prodotti simili.

Il power bank si ricarica fino a 22 W tramite USB Type-C, ma supporta anche la ricarica a 15 W, oltre a 18 W e 10 W tramite MicroUSB. Poiché funziona tramite USB Power Delivery (PD), può essere utilizzato per caricare un’ampia varietà di dispositivi e qualsiasi alimentatore PD ad alta potenza può ricaricarlo alla massima velocità. Le dimensioni del power bank sono di 9,0 x 6,39 /x 2,44 cm e pesa circa 200 gr e viene fornito con un cavo USB Type-C.

Prezzi e disponibilità di Mi Pocket Power Bank Pro

Xiaomi Mi Pocket Power Bank Pro è già in vendita su Mi.com e nei negozi Mi Home in India al prezzo di 1.099 rupie (circa 12,50 euro), ma al momento non abbiamo informazioni in merito alla sua commercializzazione in altri paesi.

