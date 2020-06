Xiaomi torna nuovamente sul mercato dei computer notebook presentando due nuovi modelli estremamente interessanti e dal sapore premium: Xiaomi Mi Notebook 14 e Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition. Entrambi caratterizzati da un design di alto livello, il modello Mi Notebook 14 Horizon Edition rappresenta la soluzione top.

Specifiche Xiaomi Mi Notebook 14

Xiaomi Mi Notebook 14 è realizzato con una lega di alluminio A5052 e magnesio, tale da garantire al prodotto una buona resistenza agli urti e all’utilizzo anche senza cover. La tastiera ha un meccanismo di pressione a forbice con una percorsa pari a 1,3 mm, ma non è retroilluminata.

Il notebook presenta la soluzione proprietaria Mi Blaze che permette di sbloccare il computer con Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi Band 4 e, molto probabilmente, anche con l’appena annunciata Xiaomi Mi Band 5. Il pannello da 14 pollici è a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con angoli di visuale da 178°, mentre al suo interno è presente il processore Intel Core i5-10210U con GPU integrata Intel UHD Graphics 620. I tagli di memoria sono da 256 e 512 GB, mentre la RAM è da 8 GB.

Al suo interno è ovviamente presente Windows 10 mentre la connettività è garantita da un modulo Wi-Fi 802.11 ac 2×2, Bluetooth 5.0, 2 porte USB 3.1, 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4b, jack audio da 3,5 mm ed una porta USB Type-C per la ricarica.

Specifiche Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition

Venendo a Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon, questo rappresenta la soluzione di alto livello della serie Mi Notebook 14. Resta invariato il design premium così come il display da 14 pollici, mentre al suo interno vengono inseriti componenti hardware più prestati. Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition potrà essere acquistato nella variante con processore Intel Core i5-10210U – lo stesso del modello poco più su -, oppure con processore Intel Core i7-10510U.

In questo modello migliora anche la componente grafica che, al contrario di Xiaomi Mi Notebook 14, è sempre disponibile con GPU Nvidia MX350. Il computer offre 2 porte USB Type-A 3.1, 1 porta USB Type-A 2.0, 1 porta USB Type-C, entrata microfono combo da 3,5 mm, 1 porta HDMI 1.4b, Wi-Fi 802.11 ac 2×2 e Bluetooth 5.0.

Ad alimentare il notebook ci pensa una batteria da 46 Wh indicata da Xiaomi come in grado di offrire 10 ore di utilizzo con una singola carica – la presenza del supporto alla ricarica rapida da 65 W permette all’utente di ricarica il 50% di batteria in appena 30 minuti.

Prezzo Xiaomi Mi Notebook 14 e Mi Notebook 14 Horizon Edition

Xiaomi Mi Notebook 14 e Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition saranno disponibili all’acquisto a partire dal prossimo 17 giugno tramite mi.com, Amazon.in, Mi Home e gli store Mi Studio. Ecco i prezzi relativi ai due modelli di notebook nelle varie configurazioni.

Xiaomi Mi Notebook 14

Intel Core i5, Intel UHD 620 e 256 GB di storage a 41.990 rupie indiane, circa 490 euro al cambio;

al cambio; Intel Core i5, Intel UHD 620 e 512 GB di storage a 44.999 rupie indiane, circa 520 euro al cambio;

al cambio; Intel Core i5, GPU Nvidia MX250 e 512 GB di storage a 47.999 rupie indiane, circa 560 euro al cambio.

Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition

Intel Core i5, GPU Nvidia MX350 e 512 GB di storage a 54.999 rupie indiane, circa 640 euro al cambio;

al cambio; Intel Core i7, GPU Nvidia MX350 e 512 GB di storage a 59.999 rupie indiane, circa 700 euro al cambio.

Considerando l’assenza di una webcam integrata in nessuno dei modelli, Xiaomi provvederà ad inserirne una esterna a risoluzione HD per ogni ordine spedito.