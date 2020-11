Amazon vi regala 5 euro di credito con Amazon Music

Fra le tante offerte Amazon annunciate in questi giorni, come ad esempio quelle del Black Friday anticipato e disponibili fino al 19 novembre, in queste ore il colosso dell’eCommerce sta inviando ai clienti Amazon Prime una email offrendo 5 euro di credito Amazon ascoltando uno tra i 2 milioni di brani disponibili su Amazon Music.

5 euro di credito da utilizzare su Amazon

Gli utenti che hanno ricevuto la comunicazione avranno tempo fino al prossimo 31 gennaio 2021 per ascoltare per la prima volta un brano su Amazon Music e ricevere così il buono da 5 euro. Prima di procedere all’ascolto, però, è bene controllare di avere già effettuato l’accesso al proprio account Amazon Prime così, non appena concluso l’ascolto, verrà inviata una email contenente il codice promozionale da 5 euro.

Una volta ricevuto, il codice promozionale da 5 euro potrà essere utilizzato entro e non oltre 30 giorni e dovrà essere applicato manualmente sul totale dell’ordine purché sia pari o superiore a 20 euro. Amazon sottolinea inoltre che il credito da 5 euro non è valido per i clienti Amazon Prime che stanno usufruendo del periodo di prova gratuita di 30 giorni.

Il codice promozionale può essere utilizzato solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, e non è valido per contenuti digitali, libri, buoni regalo, alcolici e quant’altro.

Clicca qui per scoprire se è possibile accedere all’offerta