Recensione Soundcore Life Q30: una conferma sulla cancellazione del rumore economica

Se parliamo di cancellazione attiva del rumore (ANC, Active Noise Cancelling), Anker ha già ampiamente dimostrato come si tratti di una tecnologia non così elitaria come si possa pensare; le nuove Soundcore Life Q30 sono una conferma di tutto questo, in grado di migliorare quanto già si era potuto assaporare con le Life Q20 ma con il solito occhio di riguardo per il prezzo.

In questa recensione parliamo proprio delle nuove Soundcore Life Q30, forse una delle migliori alternative se vogliamo sfruttare la cancellazione attiva del rumore ma risparmiando qualche euro; scopriamo insieme il perché.



Soundcore Life Q30 design ed ergonomia

Le nuove Soundcore Life Q30 seguono un po’ quanto visto nel modello precedente, offrendo però alcuni passi avanti che si fanno apprezzare.

Parliamo di un prodotto ben costruito, piacevole esteticamente e comodo nell’utilizzo. I padiglioni sono ben imbottiti con una copertura in simil-pelle e forniscono già di per sé un buon isolamento dai rumori ambientali senza l’attivazione dell’ANC; imbottita anche la parte di archetto che va a spingere sopra la testa, forse leggermente aumentata rispetto al modello precedente. Ben costruito il sistema di regolazione degli archetti, solido e preciso, e in grado di lasciar trasparire una buona qualità costruttiva.

I padiglioni possono ruotare di 90 gradi per disporsi orizzontalmente ed essere comodamente riposti nella custodia in dotazione, oltre a potersi leggermente piegare verso l’interno per meglio adattarsi alla conformazione della testa (15°).

Tutti questi movimenti, come anche l’archetto metallico, li abbiamo sottoposti ai peggiori trattamenti e flessioni, con il risultato di confermare la bontà costruttiva del prodotto.

Da segnalare che le parti in plastica riescono a immagazzinare ogni ditata possibile, richiedendo spesso una veloce pulizia per ripristinarne la dignità.

Fanno un enorme passo in avanti i tasti disposti sotto ai padiglioni, più piccoli, raffinati e curati dal punto di vista estetico rispetto a quelli utilizzati nelle Life Q20. Tasti che fanno compagnia alla tanto agognata, da parte degli utenti, porta USB Type-C per la ricarica che prende il posto della datata porta micro-USB, e al foro per il jack da 3,5mm.

Curata anche la comoda custodia dove è possibile riporre le cuffie, sagomata a dovere e con una tasca dove riporre il cavo USB Type-C e il cavo audio (entrambi in dotazione) quando non sono utilizzati.

Soundcore Life Q30 scheda tecnica

Le Soundcore Life Q30 saranno pure delle cuffie economiche, ma attenti a giudicarle solo dal prezzo; la scheda tecnica è infatti completa e ben studiata da Anker:

Silk Diaphragm Drivers da 40mm certificati Hi-Res Audio

certificati Impedenza 16 Ω, risposta in frequenza 16Hz – 40kHz

supporto al Bluetooth 5.0 (range di 15 metri)

Digital Hybrid ANC, Multi-mode Noise Cancellation

Funzione Transparency

supporto all’NFC

2 microfoni per le chiamate

porta USB Type-C per la ricarica

40 ore di riproduzione musicale con ANC attivato (60 ore con ANC disattivato)

peso di 263 grammi



Soundcore Life Q30 prestazioni

Le nuove Soundcore Life Q30 non sorprendono per il semplice fatto che Anker aveva già dimostrato di saperci fare con il modello precedente, ma ciò non toglie che si tratta di un prodotto in grado di lasciare una bella sensazione di soddisfazione, soprattutto pensando a quanto bisogna sborsare per portarsele a casa (meno di 80 Euro).

La funzione di cancellazione del rumore attiva funziona bene, e garantisce un ottimo isolamento dai rumori di fondo, ma non è perfetta (ed era lecito aspettarselo); l’aiuto arriva però nella possibilità di scegliere le varie modalità (aperto, chiuso o mezzi) di funzionamento, che fanno una bella differenza, soprattutto per il leggero ronzio di fondo che si sente quando non abbiamo suono in riproduzione.

Per quanto riguarda proprio la riproduzione audio, la situazione cambia profondamente se l’utilizzo è tramite il Bluetooth o tramite il cavo (in dotazione): nel primo caso abbiamo una resa sufficiente, con qualche problema sui bassi (ma in caso abbiamo l’equalizzatore che può aiutarci) e sul volume massimo, problemi che spariscono collegando il cavo con il jack da 3,5 mm.

In questa condizione, infatti, le Soundcore Life Q30 sono in grado di offrire un suono pieno, corposo, con davvero poche sbavature. Un suono che, in questo segmento di prodotto, difficilmente si riesce a ottenere; in parole povere, preferite il cavo se siete amanti del buon suono ma il Bluetooth va più che bene in ogni altro caso.

Ottima l’autonomia, in linea con quanto dichiarato (nella realtà leggermente inferiore ma in modo non significativo), come anche la rapidità di ricarica che permette con pochi minuti di ricarica di guadagnare svariate ore di utilizzo (manca ancora la possibilità di utilizzare le cuffie mentre si stanno ricaricando).

Presente la possibilità di richiamare l’assistente vocale con una pressione prolungata nel tasto play/pausa, andando poi a sfruttare i due microfoni in dotazione.

Va citata anche la funzione Transparency, che tramite un tocco prolungato sulla cuffia destra permette di andare ad ascoltare in modo chiaro la voce di qualcuno che ci sta parlando o i rumori esterni, senza dover toglierci le cuffie.

Soundcore Life Q30 software

Ad accompagnare le nuove Soundcore Life Q30 ci pensa l’applicazione di Soundcore, che svolge un ruolo fondamentale nell’utilizzo delle cuffie; è possibile scegliere tra i vari sistemi di cancellazione del rumore, aver accesso all’equalizzatore (con 22 profili già predefiniti e la possibilità di inserirne di personalizzati), e sfruttare la funzione di rumore bianco personalizzabile.

Soundcore Life Q30 conclusioni

Le cuffie Soundcore Life Q30 sono cuffie sincere, dedicate a tutti coloro i quali vogliono ascoltare musica, guardare la propria serie TV preferita o giocare a qualche videogioco, e vogliono trovare il miglior compromesso possibile spendendo una cifra ridotta.

La presenza dell’ANC su queste cuffie offre una marcia in più, ed è difficile trovare dei veri difetti se sia ha l’onestà intellettuale di non togliere l’attenzione dal prezzo a cui sono proposte (79,99 Euro). Le Soundcore Life Q30 sono, a tutti gli effetti, una delle migliori scelte che si possono fare con meno di 80 Euro in tasca e tanta voglia di buona musica.