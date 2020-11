WINDTRE e Fastweb i più veloci del mese di ottobre: ecco i dati della linea fissa

Terminato il mese di ottobre 2020 è tempo di dare un’occhiata alle velocità delle connessioni Internet fisse fornite dagli speedtest di Komparatore.it. Come già capitato altre volte, anche in questo caso ad avere la meglio come velocità media in download e upload e ping sono WINDTRE e Fastweb: scopriamo i risultati dei test.

Le velocità offerte da WINDTRE, Fastweb, Vodafone e TIM

Nel mese di ottobre 2020 sono stati completati quasi 40.000 speed test (39.365 per la precisione), grazie ai quali possiamo scoprire velocità media di download, velocità media di upload e latenza (ping) rilevata per gli operatori WINDTRE, Fastweb, Vodafone e TIM. Ecco i numeri:

WINDTRE : velocità media di download: 109,66 Mbps velocità media di upload: 45,66 Mbps latenza di 42,29 ms

: Fastweb : velocità media di download: 105,47 Mbps velocità media di upload: 50,81 Mbps latenza di 41,52 ms

: Vodafone : velocità media di download: 84,12 Mbps velocità media di upload: 42,27 Mbsp latenza di 53,29 ms

: TIM : velocità media di download: 74,64 Mbps velocità media di upload: 25,33 Mbps latenza di 45,31 ms

:

Si tratta di buone performance raggiunte da tutti gli operatori, con velocità che permettono di fruire senza problemi di contenuti streaming di ogni genere (film, serie TV e musica) e, ovviamente, di navigare senza intoppi. Interessanti soprattutto i risultati raggiunti da WINDTRE e Fastweb, che per quanto riguarda il download restano sopra i 100 Mbps di media, anche se a livello generale abbiamo latenze non proprio contenute.

La vostra connessione fissa è in linea con le velocità medie rilevate dagli speed test qui sopra? Fatecelo sapere nel solito box o sui nostri social.