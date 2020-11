Il “Prendi 3 Paghi 2” ritorna da Trony col nuovo volantino

Da Trony ritorna l’iniziativa “Prendi 3 Paghi 2” con il nuovo volantino omonimo, valido da oggi, 3 novembre, fino al prossimo 22 novembre 2020. La promozione è disponibile solo nei punti vendita, mentre sul sito rimangono le offerte dei Prezzi Stregati fino a venerdì.

Le offerte del volantino Trony

Il volantino Trony è incentrato su due iniziative, più che su offerte specifiche, che consentono di acquistare 2 o 3 prodotti con un ampio sconto. Ecco di cosa si tratta più nel dettaglio:

acquistando, tra i prodotti evidenziati nel punto vendita, un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, oppure un televisore da almeno 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro e altri due prodotti a scelta, si riceve un buono sconto da usare subito in cassa pari al prezzo del prodotto meno caro; acquistando, tra i prodotti evidenziati nel punto vendita, un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, oppure un televisore da almeno 399 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro e un altro prodotto a scelta, si riceve un buono sconto da usare subito in cassa pari al 50% del prezzo del prodotto meno caro.

Tutto questo è valido su una tantissimi prodotti tech, ma purtroppo ci sono molte limitazioni che possiamo leggere “in piccolo” a fine volantino: non è possibile usufruire della promozione con l’acquisto di due prodotti iRobot o Miele, ma, dettaglio ancora più importante, l’iniziativa non è compatibile con prodotti di telefonia (smartphone, smartwatch), informatica (notebook, PC, monitor, tablet, stampanti) e videogiochi/console.

In aggiunta possiamo comunque trovare qualche offerta di tipo classico, come ad esempio:

Il volantino “Prendi 3 Paghi 2” di Trony potrebbe differire in base alla regione in cui vi trovate, quindi vi invitiamo a consultare quello del negozio più vicino a voi a questo indirizzo. Siete riusciti a trovare qualcosa con cui sfruttare la promo? In caso negativo potete continuare a seguirci in vista del Black Friday e del Cyber Monday, anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

